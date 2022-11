Musk zeigt bizarres Nachttisch-Foto – mit Pistolen und mysteriöser Ritualwaffe

Von: Momir Takac

Teilen

Elon Musk sorgt einmal mehr mit einem Tweet für Furore. Der Tesla-Chef teilte ein Bild seines Nachttischs - mit bizarren Gegenständen darauf.

München - Elon Musk ist mit einem geschätzten Vermögen von 191 Milliarden US-Dollar nicht nur der reichste Mann der Welt, er gilt zugleich als eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Tech-Business. So soll er sich laut dem Biografen Ashlee Vance davor fürchten, dass Google-Mitgründer Larry Page ein Heer von künstlich intelligenten Robotern schaffen könnte, das die Menschheit zerstören könnte.

Vielleicht ist diese Angst die Antwort auf die bizarren Gegenstände, die auf seinem Nachttisch liegen. Ein Foto davon teilte Musk, der als Twitter-Chef gegen Apple „in den Krieg ziehen“ will, jetzt bei Twitter. Darauf zu sehen sind zwei Waffen, eine Wasserflasche, mehrere Dosen Cola, Büchlein und ein buddhistisches Ritualobjekt.

Bei Elon Musk liegen zwei Waffen auf dem Nachttisch

Die New York Post machte sich zur Aufgabe, die seltsamen Gegenstände genau unter die Lupe zu nehmen. Links oben auf dem Foto sieht man eine Nachbildung der Steinschlosspistole des ersten US-Präsidenten George Washington in einer Holzkiste. Auf der Innenseite der Kiste sieht man ein Bild von Emanuel Leutzes Gemälde Washingtons, wie er den Delaware River überquert. Direkt darunter liegt ein Modell des Diamond-Black-Revolvers aus dem Videospiel „Deus Ex: Human Revolution“. Beide Waffen sind nicht echt.

Links davon liegt ein buddhistisches Amulett, das als Vajra Dorje bekannt ist. Vajra ist Sanskrit und bedeutet „hart“ oder „mächtig“. Es bezeichnet eine Ritualwaffe, die im Buddhismus „unzerstörbare Kraft“ repräsentiert. Im Hinduismus gilt sie als eine der „mächtigsten Waffen des Universums“. Dorje lässt sich mit „unzerbrechlich“, „uneinnehmbar“, „dauerhaft“ und „ewig“ übersetzen. Zudem symbolisiert der Dorje im Buddhismus das männliche Prinzip zum Weg der Erleuchtung. Alles Attribute, mit denen sich der SpaceX-Gründer gerne geschmückt sieht.

Elon Musk teilt Nachttisch-Bild: Was hat es zu bedeuten?

Rechts neben dem Revolver-Modell stehen vier geöffnete, goldene Diät-Cola-Dosen, darüber eine Wasserflasche und darüber wiederum liegt ein Büchlein. Der New York Post zufolge handelt es sich um die US-Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung sowie „George Washingtons Regeln für Höflichkeit und anständiges Verhalten in Gesellschaft und Gesprächen“.

Was Tesla-Boss Musk mit dem Foto bezwecken wollte, ist nicht klar, ebenso wenig, ob es überhaupt sein eigener Nachttisch ist. Zum Twitter-Foto schrieb er lediglich „Mein Nachttisch“. Musk gilt als Befürworter von Waffen, das wissen wir. Was er mit seinem Nachttisch-Post bezwecken wollte, nicht. Wahrscheinlich Aufsehen erregen, wie er es auch mit seiner kryptischen Nachricht zum Twitter-Kauf tat. (mt)