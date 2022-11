Musk zeigt bizarres Nachttisch-Foto – mit Pistolen und mysteriöser Ritualwaffe

Und zu dem hier:

So soll er sich laut dem Biografen Ashlee Vance davor fürchten, dass Google-Mitgründer Larry Page ein Heer von künstlich intelligenten Robotern schaffen könnte, das die Menschheit zerstören könnte.

sage ich mal: Star-Wars lässt grüßen. Siehe hier aus youtube:

https://www.youtube.com/wat...

Was Geschah mit der Droiden Armee nach der Order 66?

und hier:

https://www.youtube.com/wat...

Star Wars Attack of the Clones - Obi-Wan Meet The Clone Army for the Republic.

sowie hier:

https://www.youtube.com/wat...

Star Wars Episode II - Attack of the Clones: Begun the Clone War has [1080p HD]