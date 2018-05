„Zu freizügig“: Kleine Lola (3) darf ihr Sommerkleid nicht mehr im Kindergarten tragen

Ich bin derselben Meinung wie die Mutter des Kindes. Ein kleiner Mensch in diesem Alter sollte sich wirklich keine Gedanken machen müssen ob sie zuviel Schulter zeigt. Das Mädchen hat ein ganz normales Sommerkleid getragen. Wie soll man einem so kleinen Menschen erklären dass die Welt ein so kranker Ort geworden ist dass selbst kleine Kinder nicht mehr sein dürfen wie sie sind? Dass das sogar in Kanada passieren kann macht mir Sorgen. Ich habe Kanada als sehr liberales Land kennengelernt, ein Land in dem man sich noch frei fühlen kann und darf.