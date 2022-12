Elton John kehrt Twitter wegen Neuerungen den Rücken – Elon Musk reagiert sofort: „Hoffe du kommst zurück“

Von: Thomas Eldersch

Nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, änderte sich einiges im Unternehmen. Das gefiel wohl Elton John gar nicht. Er will jetzt den Kurznachrichtendienst verlassen.

München – Die Übernahme von Twitter durch den Tesla-Chef Elon Musk hat für großen Wirbel gesorgt. Erst wollte er das Social-Media-Unternehmen kaufen, dann wieder nicht. Als er sich wieder umentschieden hatte und zuschlug, mussten zahlreiche Mitarbeiter ihren Hut nehmen. Dazu kam das Hickhack mit dem blauen Haken. Aber wohl die größte Sorge, die viele Twitter-Nutzer inzwischen haben, ist die Verbreitung von ungefilterten Informationen auf der Social-Media-Seite.

Elton John verlässt Twitter: „Es macht mich traurig zu sehen …“

Während der Corona-Krise machte der beliebte Kurznachrichten-Dienst auf sich aufmerksam, weil Falschnachrichten in Bezug auf das Virus gekennzeichnet wurden. So sollte der Verbreitung von Unwahrheiten ein Riegel vorgeschoben werden. Das traf besonders den damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Am Ende wurde sogar sein Profil gesperrt. Neu-Besitzer Musk hat dies aber inzwischen rückgängig gemacht.

Vielleicht war diese Entscheidung auch ein Grund für den Weltstar Elton John, der Social-Media-Seite jetzt den Rücken zu kehren. In einem Beitrag schreibt der Künstler frei übersetzt: „Mein ganzes Leben lang wollte ich mit meiner Musik Menschen verbinden. Jetzt macht es mich traurig zu sehen, wie Desinformationen dazu genutzt werden, unsere Welt auseinander zu bringen. Ich habe mich entschieden, Twitter nicht mehr zu nutzen, weil die jüngsten Änderungen in der Unternehmenspolitik dazu geführt haben, dass Desinformationen ungefiltert verbreitet werden.“

Viele, unterschiedliche Reaktionen auf Elton Johns Ankündigung

Die Reaktionen auf Elton Johns Ankündigung fielen unterschiedlich aus. Viele seiner Fans sind traurig, dass er Twitter verlässt. Auch Elon Musk sieht das so. Er schreibt: „Ich liebe deine Musik. Hoffe, du kommst zurück.“ „Gibt es da eine bestimmte Desinformation, wegen der du beunruhigt bist?“, schiebt der Multimilliardär noch hinterher. Eine Antwort bekam Musk von John allerdings nicht.

Elton John verlässt Twitter. Das gefällt dem neuen Eigentümer der Social-Media-Seite, Elon Musk, gar nicht. © Arne Dedert/Patrick Pleul/dpa

Andere können den Schritt des Popstars nicht nachvollziehen. Sie verweisen auf die freie Meinungsäußerung, die auch in der Konstitution der Vereinigten Staaten von Amerika festgelegt wurde. Wieder andere hätten sich gewünscht, dass John bleibt und gegen eben jene Desinformationsverbreitung ankämpft. So oder so hat sein Beitrag eine rege Diskussion ausgelöst. Nach etwas über 24 Stunden online, hat der Post von Elton John bereits über 300.000 Likes erhalten und wurde über 30.000-mal retweetet. (tel)