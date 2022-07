Emotionale Intelligenz: An diesen 13 Dingen erkennt man sie

Teilen

In sozialen Situationen wie Smalltalk bist du spitze? Dann bist du vielleicht einfach emotional intelligent. © Cavan Images/IMAGO

Wer emotional intelligent ist, inspiriert in Führungspositionen und hat Erfolg. BuzzFeed News sammelt Anzeichen, an denen man erkennt, ob man diese emotionale Intelligenz selbst hat.

Während ein Text zum Intelligenzquotienten (IQ) ganz klare, faktische Aufgaben stellt, die man lösen muss, kann der EQ, also der emotionale Intelligenzquotient, nicht so leicht ermittelt werden. Es existieren dennoch einige Tests, die anhand von Fragen zu bestimmten Situationen herausfinden wollen, wie man in Sachen emotionale Intelligenz so tickt. Die Vorstellung, die wir heute von emotionaler Intelligenz haben, wurde vor allem von Daniel Golemann geprägt. Der Psychologe untergliedert die Eigenschaften emotional intelligenter Leute in die Bereiche gute Selbstwahrnehmung, soziales Bewusstsein, Selbstmanagement und Beziehungsmanagement.

BuzzFeed.de hat 13 Dinge gesammelt, an denen erkennbar wird, dass eine Person emotional intelligent ist.