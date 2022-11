Ende der Isolationspflicht: Was wir von Nachbarn im Ausland lernen können

Von: Stella Henrich

Teilen

Vier Bundesländer haben die Isolationspflicht an den Nagel gehängt. Kritiker wie Karl Lauterbach fürchten steigende Corona-Zahlen. Ein Blick ins Ausland zeigt: Die Sorge ist nicht begründet.

München ‒ Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte seit kurzem abgeschafft. Somit dürfen auch Menschen mit positivem Corona-Test in diesen Ländern sowohl auf die Straße als auch zur Arbeit oder in die Schule. Als Begründung für diese Entscheidung gab beispielsweise Bayerns Ministerpräsident Söder an, auf mehr Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. „Wegsperren und Zusperren“ war für ihn kein Angebot mehr.

Die Entscheidung ruft natürlich auch Kritiker auf den Plan. Allen voran Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er ist nach wie vor einer der größten Befürworter der Isolationspflicht. Das hat er jüngst wieder einmal klar gemacht beim Blick auf die feiernden Jecken im Rheinland, für die es noch nicht mal ein Testangebot in der Umgebung gibt. Der Minister wart weiterhin vor steigenden Infektionszahlen und einem Flickenteppich im Winter.

Isolationspflicht aufgehoben: Was machen Deutschlands Nachbarn?

Doch führt die Aufhebung der Isolationspflicht wirklich zu mehr Corona-Fällen? Einige Nachbarn Deutschlands sind diesen Schritt bereits vor Monaten gegangen. Können wir hierzulande von ihren Erfahrungen lernen? Zum Beispiel von Österreich: Dort gilt seit August keine Isolationspflicht mehr. Wer sich nicht krank fühlt, darf ohne FFP2-Maskie vor die Tür und auch zur Arbeit bzw. in die Schule gehen. Diese Regelung gelte auch für Lehrer und Krankenhauspersonal, berichtet der Sender n-tv. Nur in Wien soll es laut BR24 noch eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen geben.

Auch im Alpenstaat wehte den Kritikern der Wind frontal ins Gesicht. Tatsächlich habe die Aufhebung der Isolationspflicht keine große Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen gehabt, so der TV-Sender. Die Infektionszahlen verharren inzwischen auf dem Niveau vom Spätsommer, nachdem sie im Oktober zwischenzeitlich kurz angestiegen waren. Allerdings seien die offiziellen Fallzahlen mit Unsicherheiten verbunden, kommentiert n-tv die Datenlage. Das Land teste nicht mehr so viel wie zuvor.

Isolationspflicht aufgehoben: Schweiz kehrt zur Normalität zurück

Bereits im März kehrte die Schweiz zur Normalität zurück und schaffte die Isolationspflicht für ihre Bürger ab. Damit fielen sowohl die Isolationspflicht für Infizierte als auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ebenso sind seit dem 1. April Infizierte nicht mehr verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Das trifft auch auf Corona-Positive mit Symptomen zu. Die Empfehlung in der Schweiz lautet: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer zur Arbeit gehen will, soll sich mit dem Arbeitgeber absprechen, empfehlen die Schweizer Behörden Infizierten ohne schweren Symptome.

Mit der Folge: Trotz der Rückkehr zur Normalität hat sich auch in der Schweiz die Infektionslage nicht verschlimmert. Zwar sei es im Sommer nochmals zu einem Anstieg der Zahlen gekommen. Die angespanntere Lage hat sich nach Angaben von n-tv aber wieder beruhigt. Die Schweizer Behörden sehen sich in ihrer Entscheidung somit bestätigt.

Auch in der Schweiz und Österreich gilt schon seit Monaten keine Isolationspflicht für Infizierte mehr. (Symbolbild) © Andreas Poertner/imago

Isolationspflicht aufgehoben: Norwegen, Dänemark, Spanien

Dänemark, Norwegen, Großbritannien und Spanien haben ebenfalls die Isolationspflicht aufgehoben. Auch Frankreich beschreitet seit August diesen Wege und erklärte das Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen. Lediglich die Option obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bestehe, berichtet die DeutscheWelle. Doch dies gilt nur dann, wenn eine besonders gefährliche Corona-Variante auftaucht. Das Tragen einer Maske im Alltag wird empfohlen wie auch eine zweite Booster-Impfung.

In Italien spielt Corona im Alltag kaum noch eine Rolle. Die neue rechte Regierung unter Georgia Meloni schreibe nur wenige Maßnahmen vor, berichtet das ZDF. Lediglich in Krankenhäusern muss eine Maske getragen werden. Italien war eines der Länder mit den höchsten Infektions- und Todeszahlen zu Beginn der Pandemie.

Noch ganz anders sah die Lage in Europa vor zwei Jahren aus. Die Intensivstationen in der Schweiz waren komplett ausgelastet, Frankreich musste das Ende des Lockdowns verschieben und auch in Österreich explodierten zum damaligen Zeitpunkt die Infektionszahlen. Die Regierung schickte ihre Bürger erneut in den Lockdown.