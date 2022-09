Energiepreise explodieren: Rentner sollen auf Mallorca überwintern - geht die Rechnung auf?

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Tourismusbranche schlägt Rentnern vor, wegen der Energiekrise auf Mallorca zu überwintern. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Energiekrise beschäftigt Deutschland. In der Bevölkerung macht sich Sorge breit, auch unter Rentnern. Die Reisebranche sieht eine Möglichkeit, Kosten zu umgehen.

Mallorca – Der Krieg in der Ukraine hat Europa in eine Energiekrise gestürzt. Nach EU-Sanktionen gegen Russland hat Staatschef Wladimir Putin die Gas-Lieferungen an die Mitglieder der Europäischen Union drastisch reduziert. Auch Deutschland bekommt die Auswirkungen zu spüren.

Viele Bundesbürger wissen nicht, ob sie die stark angestiegenen Energiekosten für Gas und Strom im kommenden Winter stemmen können. Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz reagierte und will der Bevölkerung unter die Arme greifen. Mit dem dritten Entlastungspaket sollen auch Rentner und Studierende profitieren.

Energiekrise: Rentner sollen laut Tourismusbranche auf Mallorca überwintern

Doch aus der Touristikbranche kam nun ein weiterer Vorschlag. Warum nicht dem Winter in Deutschland entfliehen und im warmen Mallorca die kalte Jahreszeit verbringen? Einige Reiseveranstalter warten laut einem Bericht der Mallorca Zeitung mit Angeboten auf, die einen längeren Aufenthalt auf der spanischen Mittelmeerinsel schmackhaft machen sollen.

Laut Ingo Burmester, dem CEO Central Europe von DER Touristik, bietet sein Unternehmen auf Mallorca in rund 64 Prozent der buchbaren Hotels Ermäßigungen für Langzeitaufenthalte an. „Wer es zeitlich einrichten kann, wird länger im Ausland verweilen und dort ein mildes Klima und geringere Nebenkosten nutzen“, meinte er im Gespräch mit dem spanischen Blatt. Und rechnet vor: Wer sich für einen Hotel-Aufenthalt in Spanien von 42 Nächten samt Halbpension und Flug entscheidet, zahlt dafür 1.649 Euro. Das entspricht 39 Euro pro Tag.

Klingt verlockend, sofern die eigene Rente einen solchen Betrag hergibt. Schon im Mai hatte sich Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), für eine „Flucht“ von Senioren vor steigenden Energiekosten in wärmere Gefilde stark gemacht. Und argumentiert, man könne sich schließlich auch während des Auslandsaufenthalts vorübergehend vom Rundfunkbeitrag abmelden und das Heizen der eigenen vier Wände einstellen.

Weniger Kosten für Gas und Strom durch verlängerten Urlaub im Winter? Fixkosten und Risiken bleiben

Doch diese Rechnung erscheint doch etwas zu kurz gedacht. Schließlich bleiben am Ende für die Rentner immer noch die Fixkosten in Deutschland bestehen, etwa für die Miete. Und die finanzielle Doppelbelastung aus Miete und Reisekosten kann sich - auch mit Ermäßigungen für Langzeiturlauber - kaum jeder Senior leisten.

Auch der Heiz-Tipp der Reisebüro-Verbandschefin birgt so seine Risiken. Wer daheim im Winter die Heizung ganz abdreht, riskiert nämlich, dass Wasserleitungen gefrieren oder schlimmstenfalls gar platzen. Abgesehen davon ist auch der Urlaub auf Mallorca teurer geworden. (kh)