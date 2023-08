Wucher im Österreich-Urlaub – Essen im Freibad kostet 15 Euro

Von: Sandra Sporer

Wer in Österreich Urlaub macht, entkommt auch dort den hohen Kosten nicht. Selbst in Freibädern und haben die Essens-Preise ordentlich angezogen.

Wien – Steigende Kosten für Energie und Lebensmittel haben auch in Österreich dafür gesorgt, dass die Preise vielerorts angezogen haben. So berichtet etwa das Nachrichtenportal heute.at von einem Freibad am Attersee: „15,50 Euro kostet etwa ein Thunfischsalat, ein Griechischer Salat mit Oliven und Feta schlägt mit 14,50 Euro zu Buche“, heißt es in dem Artikel. Aber nicht nur mit teureren Essenspreisen müssen Urlauber wie Einheimische sich momentan abfinden. Auch in Deutschland sind die Preise stark gestiegen. Viele Leute sind sogar entsetzt von den Preisen für Pommes im Freibad.

Teurer Österreich-Urlaub: Hohe Preise im Freibad und im Restaurant

In vielen Urlaubsländern beschweren sich Gäste über die hohen Preise. So explodieren etwa auch in Kroatien die Preise für Essen und Getränke – sehr zum Leidwesen der Urlauber. Das ist sicher nicht immer ungerechtfertigt. Allerdings stehen auch viele Wirte vor dem Problem, dass ihre Kosten massiv gestiegen sind. „Wir haben Mehrkosten von 380.000 Euro“, zitiert heute.at den Gastronomen Karl Kolarik.

Diese Mehrkosten müssen über kurz oder lang irgendwie hereingeholt werden, damit die Gaststätten bestehen bleiben können. Deswegen bleibt den meisten Wirten nicht viel anderes übrig, als die Preise ihrer Gerichte zu erhöhen.

Wer in Urlaub in Österreich macht, kann sich auf deftige Preise für Essen in Freibädern einstellen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Nicht nur im Freibad und im Restaurant müssen Urlauber in Österreich mit höheren Kosten rechnen

Österreich-Urlauber müssen jedoch nicht nur beim Essen tiefer in die Tasche greifen. Auch in vielen anderen Bereichen ist aufgrund der momentanen Situation mit höheren Preisen zu rechnen. So war beispielsweise ein Urlaub in Österreich im März dieses Jahres einer Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge um 15 Prozent teurer als in Deutschland. In vielen beliebten Urlaubsregionen gelten ab diesem Jahr zudem neue Regeln für Touristen.

Ski-Begeisterte werden ebenfalls weitere Preiserhöhungen hinnehmen müssen. „Die Preise steigen dabei im Durchschnitt etwa dem Wert der Gesamtinflation in Österreich entsprechend“, heißt es auf dem Portal schneehoehen.de. Für das beliebte österreichische Skigebiet Sölden bedeutet das eine Preissteigerung von 69,50 auf 74,50 Euro für den Tagesskipass. Aber auch in Skigebieten in der Schweiz, Frankreich und Italien werden die Skipässe teurer. (sp)