Rätsel um vermisste Engländerin (45) Nicola Bulley gelöst? Ermittler entdecken Leiche

Sie verschwand Ende Januar

Von Leoni Billina schließen

Ermittler haben am Wochenende eine Leiche aus dem Fluss Wyre geborgen – nahe der Stelle, an der die seit Wochen vermisste Nicola Bulley (45) das letzte Mal gesehen wurde.

St Michael‘s on Wyre - Seit Ende Januar wird sie vermisst: Nach dem mysteriösen Verschwinden der Engländerin Nicola Bulley (45) im nordwestenglischen Ort St Michael‘s on Wyre haben Ermittler nun eine grausige Entdeckung gemacht. Am Wochenende war in dem kleinen Fluss Wyre eine Leiche entdeckt worden, teilte die Polizei in der Grafschaft Lancashire am Sonntag mit. Die Identifizierung der Leiche laufe noch.

Seit dem 27. Januar fehlt von Nicola Bulley (45) jede Spur

Die Frau aus dem Nordwesten Englands war am Freitag, den 27. Januar, das letzte Mal gesehen worden. Nachdem sie ihre sechs- und neunjährigen Töchter zur Schule gebracht hatte, ging sie mit ihrem Hund Willow am Ufer des Flusses Wyre spazieren. Sie wählte sich um 9 Uhr in eine Telefonkonferenz ein, wird kurz darauf noch von einem Bekannten gesehen – dann verliert sich ihre Spur. Ihr Handy wurde auf einer Bank gefunden, noch immer eingewählt in die Telefonkonferenz. Ihr Hund lief herrenlos umher.

+ Die Engländerin Nicola Bulley (45) ist seit Ende Januar verschwunden © Paul Ellis/AFP

Vermisste Nicola Bulley: Leichenfund hält England in Atem

Dann begann die große Suchaktion: Polizisten durchkämmten die Gegend, Taucher den Fluss, Fährtenhunde und Plakate kommen zum Einsatz, alles ergebnislos. Die Polizei ging bei der Suche davon aus, dass Bulley beim Spazierengehen in den Fluss stürzte und ertrank – anders als ihre Familie, die nicht ausschloss, dass die zweifache Mutter entführt worden war. „Irgendjemand muss etwas wissen“, sagte ihre Schwester Louise Cunningham der Nachrichtenagentur AFP. „Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf.“

Noch ist nicht klar, ob es sich bei der Leiche, die am Wochenende aus dem Fluss Wyre geborgen wurde, um die verschwundene 45-Jährige handelt. Die Familie der Vermissten ist informiert.