Royales Beben in Dänemark: Prinzen-Familie verliert Titel - Jetzt legt Königin Margrethe II. nach

Dänemarks Königin Margrethe (82) entzieht ihrem Sohn und vier Enkeln den Prinzentitel. Der drastische Schritt der Monarchin sorgte für scharfe Worte in der Familie. Nun gibt es eine Stellungnahme.

Kopenhagen – Die Nachricht aus dem dänischen Königshaus am 28. September 2022 schlug hohe Wellen. Königin Margrethe II. entzieht der Familie ihres zweitgeborenen Sohns Joachim ab dem 1. Januar 2023 den Titel „Prinz“ und „Prinzessin“. Joachim (53) und seine Frau Marie (46) werden stattdessen den Titel „Graf und Gräfin von Monpezat“ tragen.

Beben im dänischen Königshaus – Königin Margrethe entzieht vier Enkelkindern ihre Titel

In dem offiziellen Statement heißt es zudem, dass auch den vier Kindern von Joachim – ihren Enkelkindern der „Prinzen- und Prinzessinen“-Titel entzogen wird. Es trifft Prinz Nikolai (23), Prinz Felix (20), Prinzessin Athena (10), Prinz Henrik (13). Ab dem Januar tragen sie nur noch die Titel „Exzellenzen“ und nicht mehr „Königliche Hoheiten“.

Prinz Joachim machte kurz nach dem Paukenschlag seinem Ärger Luft. „Ich wurde fünf Tage vorher darüber informiert“, wetterte Prinz Joachim in der Kopenhagener Boulevardzeitung BT. Seinen Kindern würde die Identität genommen. „Ich bin sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, wie sie betrübt sind und nicht begreifen, was über ihre Köpfe hinweg geschieht“, ergänzte der 53-Jährige, der offen fragte: „Warum sollen sie so bestraft werden?“

Entzug von Prinzentitel: Königin Margrethe II. von Dänemark (Archivfoto) reagiert auf Kritik ihrer Familie. © imago

Dänische Royal verlieren Prinzentitel: „Wir sind traurig und stehen unter Schock“

Auch Joachims Ex-Frau Gräfin Alexandra und Mutter von Nikolai und Felix reagierte fassungslos auf den Beschluss der Monarchin. „Wir sind alle verblüfft über diese Entscheidung. [...] Wir sind traurig und stehen unter Schock. Das kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Kinder fühlen sich ausgeschlossen. Sie können nicht verstehen, warum man ihnen ihre Identität wegnimmt“, sagte Gräfin Alexandra von Frederiksborg der dänischen Boulevardzeitung BT.

Noch sind es vier Prinzen und zwei Prinzessinnen: Die Kinder von Prinz Joachim (3. v. l.) sollen ihre Adelstitel zum Jahreswechsel verlieren. © IMAGO / PPE

Zoff im dänischen Königshaus: Königin Margrethe II. entschuldigt sich nach Entzug von Prinzentitel

Nun äußert sich Königin Margrethe erneut. Die Monarchin hatte offenbar kaum mit einer royalen Familienkrise gerechnet und die heftigen Reaktionen der Betroffenen unterschätzt.

„Ich habe meine Entscheidung als Königin, Mutter und Großmutter getroffen, aber als Mutter und Großmutter habe ich unterschätzt, wie sehr sich mein jüngster Sohn und seine Familie betroffen fühlen“, teilte die 82 Jahre alte Monarchin am Montagabend in einer persönlichen Erklärung mit. Es tue ihr leid. „Niemand sollte daran zweifeln, dass meine Kinder, Schwiegerkinder und Enkel meine große Freude und mein ganzer Stolz sind“, betonte die dänische Königin.

Königin Margrethe II. von Dänemark bleibt bei ihrem Entschluss

Margrethe II. entschuldigt sich zwar für ihre Entscheidung, hält aber weiter daran fest. Mit nunmehr 50 Jahren auf dem Thron sei es selbstverständlich, sowohl zurück als auch nach vorn zu blicken. „Es ist meine Pflicht und mein Wunsch als Königin, sicherzustellen, dass sich die Monarchie weiterhin zeitgemäß gestaltet.“ Dies erfordere gelegentlich, dass man schwierige Entscheidungen treffe, und es werde immer schwierig sein, den richtigen Moment zu finden.

Für die Kinder von Kronprinz Frederik bleibt alles beim Alten. Die vier Kinder des ältesten Sohns von Königin Margrethe II. werden ihre Titel behalten – vorerst.