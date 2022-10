Empörung nach Bohlens Aussagen zum Ukraine-Krieg: Die AfD lobt – nun reagiert der Pop-Titan

Während im Ukraine-Krieg täglich Tote zu beklagen sind, geht ein Video-Mitschnitt im Netz viral, in dem Dieter Bohlen die EU-Sanktionen kritisiert. Das ruft die AfD auf den Plan.

Update vom 13. Oktober, 19.30 Uhr: Seine Aussagen zu den Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs haben Dieter Bohlen viel Kritik eingebracht. Der Pop-Titan reagierte nun auf den Wirbel um seine Person. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte er womöglich auch mit Blick auf das Lob aus der AfD (siehe Update von 15.35 Uhr), es sei falsch, ihm wegen seiner Äußerungen eine politische Richtung zu unterstellen. Weiter betonte Bohlen: „Ich wünsche mir nichts mehr, als dass dieser Angriffskrieg endet, damit das Leiden in der Ukraine ein Ende hat und wir alle wieder in Frieden leben können. Ich bin absolut gegen Krieg. Ich möchte, dass die Lage deeskaliert.“ Auf die Sanktionen ging er dabei nicht konkret ein.

Auch der Sender RTL, für dessen Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ Bohlen wieder als Jury-Mitglied auftritt, äußerte sich auf dpa-Anfrage. „Das Sterben in der Ukraine kann niemandem egal sein. RTL Deutschland berichtet seit Februar ausführlich in zahlreichen, teils ganztägigen Sondersendungen bei RTL, ntv und auf seinen digitalen News-Angeboten über den Krieg, um die Menschen hierzulande umfassend auf dem Laufenden zu halten“, teilte eine Sprecherin mit: „Darüber hinaus helfen wir auch mit der Stiftung RTL, wo wir können.“

Update vom 13. Oktober, 15.35 Uhr: Wohl zum ersten Mal im Laufe seiner Karriere hat sich Dieter Bohlen offen über Politik geäußert und damit durchaus kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Weil er beim „Founder Summit 2022“ die EU-Sanktionen gegen Russland und die damit verbundenen Folgen für die Bürger und die Wirtschaft in Deutschland kritisierte, löst er etwa bei einer Oppositions-Partei Begeisterung aus. AfD-Chef Tino Chrupalla twitterte auf den Mitschnitt von Bohlens Schimpftirade: „Dieter Bohlen vertritt den Standpunkt der AfD: Ohne Sanktionen bräuchten die Bürger nicht zu frieren. Die Sanktionen treffen nicht Russland, sondern die eigenen Bürger. Danke für den Mut zur Wahrheit, Herr Bohlen!“

Ob sich der Pop-Titan über dieses Lob freut? Unter dem Tweet setzt es jedenfalls heftige Kommentare. „Bohlen war noch nie intelligent. Dass er dieselben Vorstellungen hat wie die AfD, spricht jetzt nicht für die AfD. Sondern einmal mehr gegen ihn“, heißt es dort. Oder: „Ein Clown zitiert einen Clown. Weiß der, was EU-Sanktionen sind? Damit verarschen Sie ihre Wählerschafe in Dauerschleife. Wenn man dann noch denkt, dass aus einer Pipeline Gas kommt, wenn man an EINER Seite aufdreht. Wie blöd muss, darf man sein?“

Bohlen-Video zu Russlands Ukraine-Krieg geht viral – Klitschko von Aussagen entsetzt

Erstmeldung vom 13. Oktober:

Kiew - Es sind unvorstellbare Szenen, die sich seit Februar 2022 in der Ukraine abspielen. Vor allem in den vergangenen Tagen haben sich die Angriffe auf zahlreiche Städte in der Ukraine noch einmal verstärkt. Auch in der Nacht wurde Kiew erneut getroffen. Währenddessen sorgt Pop-Titan Dieter Bohlen mit einem nun aufgetauchten Video für Entsetzen, vor allem Wladimir Klitschko zeigt sich von den Aussagen des Kult-Musikers schockiert.

Ukraine-Krieg: Video aufgetaucht – Dieter Bohlen kommentiert Russland-Sanktionen

Das Video, das dem Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, sauer aufstößt, wurde bereits Ende August beim „Founder Summit 2022“ aufgezeichnet. Die eigentlich recht harmlose Frage des Moderators „Inwiefern wäre Politik was für dich?“, brachte den verhängnisvollen Stein ins Rollen. Der kurze Mitschnitt des Interviews kursiert seit Tagen im Netz. Darin teilt Dieter Bohlen in seiner Antwort nämlich zunächst gegen die Grünen aus, die seiner Meinung nach in der „ganzen Führungsriege“ weder „einen Berufsabschluss noch wer weiß was“ hätten. „Und wenn die über Fachkräftemangel reden, dann wird mir ein bisschen sauer im Magen“, so Bohlen weiter.

Doch damit nicht genug, scheint der Pop-Titan bei der Diskussion auch das Bedürfnis gehabt haben, seine Meinung über den Ukraine-Krieg platzieren zu wollen. „Ich bin der Meinung - und ihr könnt mich ruhig ausbuhen -, wenn die diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man sich stattdessen vernünftig an einen Tisch gesetzt hätte, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen. Jetzt müssen wir frieren und dies und das. Das ist doch alles scheiße.“

Wladimir Klitschko zeigt sich von Bohlen-Aussagen entsetzt

Eine Meinung, die besonders Wladimir Klitschko alles andere als verständlich findet. Über Twitter machte der Bruder des Kiewer Bürgermeisters seinem Frust über die Aussagen nun Luft. „Ich höre und lese hier, dass gerade in Deutschland immer wieder die Sanktionen gegen Russland infrage gestellt werden. Wie kann das sein?“ Doch damit nicht genug, spricht Wladimir Klitschko den Pop-Titan in seinem Statement direkt an: „Ist es Dir egal, Dieter Bohlen, wenn bei uns Menschen sterben? Ist Dir egal, dass Putin unser Land mit Raketen zerstören will? Ist Dir egal, dass wir einen Genozid gegen alles Ukrainische erleben?“

Wichtig ist dem ehemaligen Boxweltmeister auch, dass die Menschen nicht aufhören, an die Ukraine zu denken. „Bitte stellt euch denjenigen entgegen, die auf russische Propaganda reinfallen. Bitte helft uns“. Großen Zuspruch bekam die Ukriane von den Vereinten Nationen. Die UN-Vollversammlung hat etwa zeitgleich am Mittwoch mit großer Mehrheit Russlands „illegale Annexionen“ in der Ukraine verurteilt. 143 Mitgliedsstaaten stimmten für eine entsprechende Resolution.