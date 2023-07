„Einfach chaotisch und peinlich“: Rentner nach Kreuzfahrt-Urlaub bitter enttäuscht

Statt den Urlaub auf der Kreuzfahrt in vollen Zügen genießen zu können, werden zwei Rentner aus Großbritannien mit „schrecklichen“ Erinnerungen zurückgelassen.

München – Es sollte die Reise ihres Lebens werden. Doch was ein Rentner-Paar aus Harworth in Großbritannien bei seiner Kreuzfahrt erlebte, schlug schnell in das genaue Gegenteil um – und das lag nicht am turbulenten Wetter, das kürzlich einigen Aida-Urlaubern Probleme bereitete.

„Die meisten Erinnerungen, die wir gesammelt haben, sind wirklich schrecklich“, erklärt Linda Cobby gegenüber dem Nachrichtenportal Nottinghampost. Die beiden wollten auf ihren Kreuzfahrt-Trips in Nordeuropa einfach nur die Seele baumeln lassen. Mit ihrem vorherigen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik waren sie noch überaus zufrieden. Doch nun sollte es ganz anders werden.

Kreuzfahrt-Urlaub läuft schief: Schmutz, Abwassergeruch und laute Kabinen enttäuschen Rentner

Für die beiden Rentner begannen die Probleme bereits, als sie das Kreuzfahrtschiff betraten und das erste Mal ihre Kabine sahen. Sie lag demnach direkt über einem der Raucherbereiche und nahe an einer lauten Event-Location. Dabei hatten sie nach eigenen Aussagen extra um eine Kabine, weit fernab von derartigen Stellen gebeten, denn Lyndas Mann David hat Lungenprobleme. Doch damit endeten es nicht.

Schnell wollten die Urlauber ihre Kabine tauschen, doch das gestaltete sich offenbar schwierig. Es kam zu Verzögerungen und sie konnten die Kabine erst am Tag darauf wechseln. Dann der nächste Schock. Die Kabine sei „schmutzig“ gewesen, erklären sie gegenüber dem Portal. Das sei auch generell auf dem Kreuzfahrtschiff ein Problem gewesen. „Wir mussten alles abwischen, bevor wir uns hinsetzen konnten. Wenn man Besteck oder Gläser in die Hand nahm, musste man überprüfen, ob sie sauber waren, wir haben Bilder von Gläsern mit Lippenstiftflecken darauf“, berichtet das Rentner-Paar.

Ärger im Kreuzfahrt-Urlaub: „Es war einfach chaotisch und peinlich“

Trotzdem blieben sie für eine zweite Kreuzfahrt-Tour auf dem Schiff und bekamen eine neue Kabine. In der soll es regelmäßig nach Abwasser gerochen haben und auch hier sei es sehr laut gewesen. „Es war einfach chaotisch und peinlich“ resümiert die enttäuschte Rentnerin Lynda den Urlaubstrip. Auf eine Bitte um eine Stellungnahme seitens des Nachrichtenportals habe das Kreuzfahrt-Unternehmen bislang nicht reagiert.

Besonders bei der Buchung von Kreuzfahrten sollten Urlauber genau hinsehen. Vorab sollten Sie sich über Kostenfallen und Tipps informieren. Beispielsweise sollte das Kleingedruckte genau studiert werden. (slo)