Erdbeben: Fast 24.000 Tote in der Türkei und Syrien – Erdogan wettert gegen „Lügen und Provokationen“

Von: Marc Dimitriu

Türkei, Adiyaman: Menschen gehen zwischen eingestürzten Gebäuden. © Emrah Gurel/AP/dpa

Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt immer weiter. Doch noch viel mehr Menschen haben ihr Dach über dem Kopf verloren.

Update vom 11. Februar, 8.11 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in Folge des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien ist weiter gestiegen. Inzwischen zählen die Behörden alleine in der Türkei 20.318 Tote und über 80.000 Verletzte. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Hoffnung auf weitere Überlebende unter den Schutthäufen schwindet mit fortschreitender Zeit. Laut Vize-Präsident Fuat Oktay wurden in den vergangenen 24 Stunden landesweit nur noch 67 Menschen lebend aus dem Schutt gezogen. In Syrien werden aktuell 3553 Todesopfer gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Opfer auf 23.871.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden allein in Syrien bis zu 5,3 Millionen Menschen obdachlos. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass auf beiden Seiten der Grenze bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen des Bebens betroffen sind.

Erdbeben: Schon über 22.000 Tote in der Türkei und Syrien – Millionen Menschen obdachlos

Erstmeldung vom 11. Februar:

Damaskus/Ankara – Durch das schwere Erdbeben könnten nach einer UN-Schätzung mehr als fünf Millionen Menschen in Syrien obdachlos geworden sein. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) stelle sich darauf ein, dass fast 5,4 Millionen Menschen Hilfe bei Unterkünften benötigen, sagte der UNHCR-Vertreter in der syrischen Hauptstadt Damaskus, Sivanka Dhanapala, am Freitag per Videolink zu Reportern in Genf. Die Schätzung umfasst sowohl von der Regierung als auch von Rebellen kontrollierte Gebiete.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Millionen Menschen obdachlos – Zahl der Toten steigt auf über 22.000

In dem Bürgerkriegsland seien schon vor der Katastrophe 6,8 Millionen Menschen durch Kämpfe aus ihren Dörfern und Städten vertrieben gewesen. Viele von ihnen hätten nun durch das Erdbeben erneut ihr Dach über dem Kopf verloren. In den Rebellengebieten im Nordwesten des Landes kam erst am Donnerstagabend ein erster UN-Hilfskonvoi an. Helfer vor Ort kritisierten die Vereinten Nationen für die schleppende Hilfe. Es gibt nur einen Grenzübergang aus der Türkei in die Region. Auch Helfer aus Deutschland berichten von dramatischen Einsätzen vor Ort.

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist alleine in der Türkei auf 19.338 gestiegen. Mehr als 77.000 Menschen seien verletzt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Malatya. Aus Syrien wurden am Freitag-Nachmittag, dem 10.Februar, 3384 Tote gemeldet. Somit wurden nun mindestens 22.722 Todesopfer in beiden Ländern gezählt, wobei viele weitere befürchtet werden.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Erdogan sieht „Lügen und Provokationen“ in sozialen Medien

Die Menschen in den Erdbebengebieten sollten ihrem Staat vertrauen, sagte Erdogan, und „Lügen und Provokationen“ in den sozialen Medien keine Beachtung schenken.

Das erste Beben hatte am frühen Montagmorgen mit einer Stärke von 7,7 das Grenzgebiet erschüttert. Am Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in der Region. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad gab es seitdem mehr als 1000 Nachbeben.