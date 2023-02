Nach Erdbeben in der Türkei: Was Reisende für den Urlaub 2023 wissen müssen

Von: Johannes Nuß

Erdbeben in der Türkei und Syrien kostete tausende Menschen das Leben. Wissenschaftler haben ein Modell erstellt, das zeigt, wie hoch die Gefahr für Erdbeben in Europa sind.

Ankara – Nach den schlimmen Erdbeben in Syrien und der Türkei Anfang Februar wird mit mehr als 40.000 Toten gerechnet. Viele Verbraucher haben nun Bedenken, im Urlaub 2023 in die Türkei zu verreisen – nicht nur aus moralischen Gründen. Dabei liegen die meisten Erdbebengebiete der Türkei weit außerhalb der Touristenzentren. In anderen Teilen Europas sieht es dagegen schon etwas anders aus, wie aus einem Modell hervorgeht, das Wissenschaftler erstellt haben, berichtet Focus Online. Nicht in allen Ländern ist der Urlaub 2023 gleich sicher.

Erdbeben in der Türkei: Was Reisende für den Urlaub 2023 wissen müssen

Dazu haben Forscher des europäischen Zusammenschlusses European Facilities of Earthquake Hazard and Risk (EFEHR) die Erdbeben der vergangenen 100 Jahre analysiert und die Daten zusammengetragen. Auf dieser Grundlage haben sie eine Karte erstellt, aus der hervorgeht, was für eine Erdbeben-Gefahr in welchem europäischen Land herrscht.

Zunächst sei einmal gesagt, im Vergleich zu anderen Weltregionen sind Erdbeben in Mitteleuropa eher die Seltenheit, aber sie kommen vor. Meist sind sie nicht allzu stark, oft kriegen wir es noch nicht einmal mit, wenn unter uns der Boden wackelt. Anders sieht es da schon im südlicheren Teil des Kontinents aus, da wo viele Touristen Urlaub 2023 machen wollen. Die meisten Gebäude sind in Europa bereits nach neueren Bauvorschriften erbaut worden und sind ausreichend gesichert bei einem Erdbeben, aber viele ältere Gebäude eben auch nicht.

Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Hier ist es in Europa besonders gefährlich

Gerade im südlichen Teil Europas ist die Erdbebengefahr höher, als in unseren Breitengraden in Deutschland. Ein besonders hohes Risiko dafür gilt in folgenden Städten:

Athen in Griechenland

in Griechenland Catania und Neapel in Italien

in Italien Istanbul und Izmir in der Türkei

in der Türkei Bukarest in Rumänien

Allein in diesen vier Ländern, heißt es in dem Bericht von Focus Online, würden rund 80 Prozent des Schadens entstehen, den Erdbeben jährlich in Europa anrichten. In realen Zahlen sind dies rund sieben Milliarden Euro. Aber auch in andere Städte Europas kann es durchaus Erdbeben geben und gefährlich werden – und dafür muss man noch nicht einmal nach Südeuropa reisen.

Was ist, wenn mein Urlaubsgebiet in einer Erdbebenregion liegt? Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Pauschalurlauber immer das Recht haben, ihre gebuchte Reise zu stornieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dadurch die Reise auf unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände absehbar erheblich beeinträchtigt ist. Ist dies nicht der Fall, fallen in der Regel Stornogebühren an, die in den Geschäftsbedingungen der Reiseveranstalter geregelt werden. In manchen Fällen können hier die Gebühren bis zu 100 Prozent des Reisepreises betragen. Denn, ob eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, hängt immer von der aktuellen Lage vor Ort ab. Also da, wo das Hotel steht, in dem man Urlaub machen möchte. Auf das persönliche Empfinden wird dabei keine Rücksicht genommen. Die reine Angst vor einem Erdbeben ist also noch kein Grund, um seine Reise kostenlos stornieren zu können. (jon)

So trägt beispielsweise die Stadt Basel in der Schweiz ein erhöhtes Risiko und auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel herrscht ein erhöhtes Erdbebenrisiko – verglichen mit Städten wie Berlin, London oder Paris, so Focus Online. Aber auch Städte wie Zagreb in Kroatien, Tirana in Albanien, Sofia in Bulgarien und Lissabon in Portugal können von Erdbeben betroffen sein. (jon)