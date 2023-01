Schweres Erdbeben in Indonesien - Behörden sprachen Tsnuami-Warnung aus

Von: Stefanie Fischhaber

Ein schweres Erdbeben zerstörte Häuser in Indonesien. © Imago/Algi Febri Sugita

Am Montagabend erreichte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,9 Indonesien. Die Behörden sprachen zunächst eine Tsunami-Warnung aus.

Jakarta - Am Montagabend löste ein schweres Erdbeben in Indonesien über Hunderte Kilometer starke Erschütterungen aus. Die indonesische Behörde BMKG schätzte die Stärke auf 7,9. Auch in der australischen Stadt Darwin waren die Auswirkungen noch zu spüren. Die Behörden gaben kurzzeitig eine Tsunami-Warnung aus.

Schweres Erdbeben in Indonesien: Stärke 7,6 bis 7,9

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (Ortszeit), am Montagabend in Mitteleuropa, löste ein Erdbeben schwere Erschütterungen aus. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,6 an, von indonesischen Behörden wurde es auf eine Stärke von 7,9 geschätzt.

In den sozialen Medien sprachen einige von den schwersten Erschütterungen seit Jahrzehnten. Nach diesen Angaben dauerte das Beben zwei Minuten. Auf Twitter wurden Videos von den Auswirkungen verbreitet: Darauf sind gefährlich wackelnde Straßenlaternen und teilweise zerstörte Häuser zu sehen. Die indonesischen Behörden gaben zunächst sogar eine Tsunami-Warnung heraus, aber die befürchteten Wellen an den Küsten blieben nach ersten Berichten aus.

Auch in Australien war Erdbeben von Indonesien spürbar

Auch in der rund 600 Kilometer weiter südlich gelegenen australischen Stadt Darwin spürten Anwohner die Auswirkungen deutlich, wie die australische Webseite news.com.au berichtete. In den sozialen Medien wurden Videos von stark wackelnden Möbeln geteilt.

Das Epizentrum war etwa 350 Kilometer nordöstlich von Osttimor im Meer. Der Herd lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte rund 95 Kilometer unter dem Meeresboden. Das ist relativ tief. Die Beben mit den größten Zerstörungen passieren in der Regel deutlich näher an der Oberfläche. Bislang gibt es keine Informationen, wie viele Tote oder Verletzte das Erdbeben forderte. Bei dem letzten schweren Erdbeben im November starben 162 Menschen. (sf mit dpa)