Starkes Erdbeben in Japan: Hochgeschwindigkeitszug entgleist - Mindestens ein Toter nach Erschütterung

Teilen

Nach dem starken Erdbeben im Nordosten Japans haben noch immer Tausende Haushalte keinen Strom. Das Militär hilft bei der Versorgung.

Update vom 17. März, 19.16 Uhr: Die Behörden haben die Zahlen zu Opfern nach dem starken Erdbeben im japanischen Fukushima korrigiert. Mindestens ein Mensch sei infolge des Bebens gestorben, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno am Donnerstag. Zwei weitere Todesfälle seien keine direkte Folge des Bebens gewesen, und ein dritter werde noch überprüft. 161 Menschen erlitten Verletzungen.

Durch die Erschütterungen entstanden tiefe Risse in Autobahnen. Nördlich von Fukushima entgleiste ein Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug, wie die Bahngesellschaft JR East mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. 75 Passagiere und drei Bahn-Mitarbeiter saßen aber vier Stunden lang fest, bevor sie den Zug verlassen konnten.

Die Erschütterungen waren in weiten Teilen Japans zu spüren, auch in der Hauptstadt Tokio, wo es erst im vergangenen Oktober ein starkes Erdbeben gegeben hatte. Rund zwei Millionen Haushalte waren nach Angaben des Energieversorgers Tepco zwischenzeitlich ohne Strom, darunter 700.000 allein in Tokio. Am Donnerstagnachmittag waren nach Angaben der Regierung noch 2.800 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

8.700 Haushalte hatten kein fließendes Wasser. Das Militär rückte aus, um die Präfekturen Fukushima und Miyagi mit Trinkwasser zu versorgen, wie Regierungssprecher Matsuno sagte.

Fukushima-Erdbeben erschüttert Japan: Tsunami-Entwarnung - doch drei Todesopfer bestätigt

Update vom 17. März, 8 Uhr: Bei dem starken Erdbeben im japanischen Fukushima sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und fast 200 weitere verletzt worden. Das berichtete der Fernsehsender NHK am Donnerstag. Eine zunächst ausgegebene Tsunami-Warnung wurde am frühen Morgen aufgehoben. In der Atomruine in Fukushima gab es nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde keine Unregelmäßigkeiten. Auch der zwischenzeitliche Stromausfall in Millionen Haushalten wurde nach Angaben des Betreibers behoben.

In der Atomruine in Fukushima war infolge des Bebens in der Nacht zum Donnerstag Feueralarm ausgelöst worden. Einen Brand habe es aber nicht gegeben, versicherte die Atomaufsichtsbehörde. Ein ausgefallenes Kühlsystem in einem Abklingbecken für gebrauchte Brennstäbe des zweiten Atomkraftwerks Fukushima Daini zwölf Kilometer südlich der Atomruine konnte wieder aktiviert werden.

Die starken und ungewöhnlich lang andauernden Erschütterungen waren auch in anderen Teilen des asiatischen Inselreiches wie dem 250 Kilometer entfernten Großraum Tokio zu spüren gewesen. In mehr als 2,2 Millionen Haushalten des Landes fiel zwischenzeitlich der Strom aus, allein in Tokio waren rund 700.000 betroffen.

Lesen Sie auch „Lügenmärchen“: Osteuropa-Experte über Putins Medienkrieg gegen die eigene Bevölkerung Mit dem Osteuropaexperten Prof. Dr. Martin Schulze Wessel spricht Ippen.Media über den Medienkrieg in Russland im Verlauf des Ukraine-Kriegs. „Lügenmärchen“: Osteuropa-Experte über Putins Medienkrieg gegen die eigene Bevölkerung Ukraine-Krieg: Tausende verlassen Mariupol, Sorge um Sicherheit Geflüchteter – Die Nacht im Überblick Der Ukraine-Krieg geht weiter, die Flucht von Hunderttausenden ebenfalls. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert Unterstützung. Ein Überblick. Ukraine-Krieg: Tausende verlassen Mariupol, Sorge um Sicherheit Geflüchteter – Die Nacht im Überblick

Das Beben hatte Japan am Mittwoch um 23.36 Uhr Ortszeit erschüttert. Das Zentrum lag in rund 57 Kilometern Tiefe vor der Küste Fukushimas. Die Meteorologische Behörde gab die Stärke zunächst mit 7,3 an, korrigierte sie später jedoch auf 7,4 nach oben. Die Behörde hatte auch sofort vor bis zu einem Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt.

Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima - Tsunami-Warnungen aufgehoben

Update vom 16. März, 21.40 Uhr: Die Tsunami-Warnungen sind von der Meteorologie-Behörde des Landes aufgehoben worden. Am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) galten keine Tsunami-Warnungen mehr, berichtete die japanische Rundfunkgesellschaft NHK. Nach dem starken Erdbeben in Japan war vor einem Tsunami von bis zu einem Meter Höhe an der Pazifikküste der Präfekturen Fukushima und Miyagi gewarnt worden.

Update vom 16. März, 20.08 Uhr: Das Beben der Stärke 7,3 hat auch in der Stadt Ishinomaki in Miyagi nach Angaben des öffentlichen Rundfunksenders NHK eine 20 Zentimeter hohe Tsunamiwelle verursacht. Nördlich von Fukushima entgleiste ein Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug, wie die Bahngesellschaft JR East mitteilte. Die Passagiere seien Berichten zufolge unverletzt geblieben. Die Regierung warnte die Menschen in der Region vor schweren Nachbeben in der kommenden Woche.

Der Energieversorger Tepco teilte auf Twitter mit, dass die Stromversorgung wieder sichergestellt worden ist.

Erdbeben erschüttert Fukushima: „Für japanische Verhältnisse ist es mittelgroß“

Update vom 16. März, 17.32 Uhr: Das Potsdamer Geoforschungszentrum (GfZ) erklärte auf Anfrage der dpa, dass das Zentrum des neuen Erdbebens in Japan mit einer Stärke von 7,3 fast genau unterhalb von Fukushima gelegen hat. „Für japanische Verhältnisse ist es mittelgroß“, sagte der Seismologe Marco Bohnhoff. Zwar sei das Beben in mehr als 50 Kilometern Tiefe wesentlich schwächer gewesen als das von 2011 mit einer Magnitude von über 9. Es werde aber erhebliche Erschütterungen verursacht haben: Er erwarte Erschütterungen von 8 bis 9 auf einer Skala von 1 bis 12.

Für Bohnhoff sei es kein unerwartetes Ereignis gewesen. Die pazifische-ozeanische Erdplatte schiebe sich unter Japan, dieser Prozess werde aufgehalten, wenn sich die Platten verhakten. Dann sammele sich im Laufe von Jahren bis zu Jahrhunderten Energie, die sich schlagartig entladen. Ein jetzt unmittelbar noch größeres Beben könnte folgen, allerdings sei das aber unwahrscheinlich.

Japan: Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima: Tsunami-Warnung - Keine Infos zu Schäden an Atomruine

Erstmeldung vom 16. März: Fukushima - Ein starkes Erdbeben hat am späten Mittwochabend (Ortszeit) Fukushima erschüttert. Japans Meteorologische Behörde gab eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi aus. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt. Das lang anhaltende Beben der Stärke 7,3 ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit), fast auf den Tag elf Jahre, nachdem die Region im Nordosten des asiatischen Inselreiches von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9 und einem dadurch ausgelösten gewaltigen Tsunami verwüstet worden war. Das Beben vom Mittwoch war auch im rund 300 Kilometer entfernten Tokio zu spüren.

Erdbeben in Fukushima: Warnung vor Flutwelle - Stromausfälle

Die Wetterbehörde warnte vor einer bis zu einem Meter hohen Flutwelle. In Fukushima kam es zu Stromausfällen, berichteten örtliche Medien. Rund zwei Millionen Haushalte seien ohne Strom, darunter 700.000 allein in Tokio, berichtet der Energieversorger Tepco. Die Regierung in Tokio richtete einen Notfallstab ein. Das schwere Beben im Nordosten weckte schlagartig Erinnerungen an die verheerende Katastrophe vor elf Jahren. Eine gigantische Flutwelle hatte sich an jenem 11. März 2011 an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen.

Rund 20.000 Menschen riss die Flut damals in den Tod. In Fukushima kam es in der Folge im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einem Super-GAU. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der „3/11“ genannten Dreifach-Katastrophe - auch wenn keiner der Todesfälle auf die Strahlung zurückgeführt wird. Der Betreiber Tepco prüfe, ob es durch das erneut starke Beben zu Unregelmäßigkeiten kam, hieß es in der Nacht zum Donnerstag. Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA