Erdbeben in Liechtenstein – auch in Vorarlberg und Deutschland spürbar: Menschen flüchten ins Freie

Von: Momir Takac

In Liechtenstein ereignete sich ein Erdbeben, das auch in Österreich und Deutschland zu spüren war (Symbolbild). © IMAGO / agefotostock

In Liechtenstein hat sich ein kräftiges Erdbeben ereignet. Die Erschütterungen waren auch in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland zu spüren.

Vaduz – In Liechtenstein hat sich am Donnerstagmittag (1. September) ein Erdbeben ereignet. Das geht aus einer aktuellen Meldung des Österreichischen Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hervor.

Demnach erreichte das Beben eine Magnitude von 3,8 auf der Richterskala. Der Schweizerische Erdbebendienst an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich gab die Stärke mit 3,9 an. Erst am Mittwoch hatten Erdbeben auf der griechischen Insel Samos für Panik gesorgt.

Erdbeben in Liechtenstein: Auch Voralberg in Österreich betroffen

Den Instituten zufolge ereignete sich das Erdbeben um 13.57 Uhr. Das Epizentrum lag fünf Kilometer südöstlich von Vaduz, der Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein. „Die Erschütterungen wurden auch in Vorarlberg deutlich gespürt, einige Personen flüchteten ins Freie“, heißt es auf der Seite der ZAMG. Auch ein schwächeres Vorbeben sei von der Bevölkerung gespürt worden.

Die Anstalt schließt „aufgrund der Nähe zum Epizentrum“ Schäden auch in dem Bundesland in Österreich nicht aus. Feldkirch etwa liegt gerade einmal 15 Kilometer südlich des Ereignisortes.

Erdbeben in Liechtenstein: Zittern auch in deutscher Stadt Schwörstadt zu spüren

Das Schweizerische Erdbebendienst schrieb auf seiner Webseite, dass das Beben „weiträumig verspürt“ gewesen sein dürfte – selbst in der deutschen Stadt Schwörstadt. Dort soll die Erde mit einer Stärke von 3,1 gezittert habe. Kleinere Schäden seien möglich, schrieb der Dienst auf Twitter.

Im St. Gallener Rheintal in der Schweiz kommt es gelegentlich zu Erdbeben. Das letzte Beben mit einer ähnlichen Stärke ereignete sich im Dezember 2013 bei Sargans. Ende Juli waren bei einem heftigen Erdbeben auf den Philippinen mehrere Menschen getötet worden. (mt)