Erdbeben in Tirol: Menschen nehmen es teils deutlich wahr

Grünausee in den Stubaier Alpen. In Tirol meldeten Seismologen in der Nacht zum Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 2,5 auf der Richterskala. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd Juergens/CHROMORANGE

In Tirol bebte in der Nacht zum Donnerstag die Erde. Menschen im Stubaital, Ötztal und in Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land nahmen das Erdbeben schwach bis deutlich wahr.

Gries im Sellrain - In Tirol kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem leichten Erdbeben der Magnitude 2,5 auf der Richterskala. Einige Menschen berichteten laut Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) davon, die Erschütterung der Erde schwach bis deutlich wahrgenommen zu haben. Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Erdbeben mit Magnitude von 2,5 in Tirol: Schäden an Gebäuden nicht erwartet

In manchen Regionen dieser Erde, etwa auf den Philippinen oder in Griechenland, kommt es häufiger zu starken Erdbeben. Entsprechende Meldungen aus dem österreichischen Bundesland Tirol sind indes eher selten. In der Nacht zum Donnerstag meldete nun die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik rund sieben Kilometer südlich der Ortschaft Gries im Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land gegen ein Uhr nachts ein Beben.

„Es wurde im Sellrain, im Stubaital und im Ötztal von einigen Personen schwach bis deutlich wahrgenommen“, hieß es vonseiten der ZAMG-Seismologin Rita Meurers am Donnerstag. Die Magnitude des Bebens lag allerdings nur bei 2,5 auf der Richterskala, weshalb Schäden an Gebäuden weder bekannt wurden, noch erwartet werden. Starke Erdbeben sind in Österreich zwar selten, doch leichte Erschütterungen kommen häufiger vor, als von vielen vermutet.

Erdbeben in Österreich: So häufig kommen sie vor

Statistisch gesehen kommt es in Österreich alle drei Jahre zu Erdbeben mit leichten Gebäudeschäden, berichten die Seismologen des ZAMG in einer historischen Übersicht der Erdbeben in Österreich. Alle 15 bis 30 Jahre bebt die Erde sogar so stark, dass es mittlere Gebäudeschäden gibt und etwa alle 75 bis 100 Jahre kommt es vereinzelt zu schweren Gebäudeschäden. Am gefährdetsten sind die Regionen Wiener Becken, Mürztal und Inntal.

Im Jahr 1972 bebte die Erde im niederösterreichischen Pitten mit einer Magnitude von 4,1. Damals kam es im rund 70 Kilometer entfernten Wien zu rund 400 Einsätzen der Feuerwehr, sogar Teile der Balustrade der Universität der österreichischen Hauptstadt stürzten herab. „Das letzte Erdbeben, das eine Epizentralintensität 8 Grad aufwies und schwere Gebäudeschäden verursachte, ereignete sich am Abend des 8. Oktober 1927 in Schwadorf im Wiener Becken“, erklären die Seismologen weiter. Übrigens sind Magnitude und Intensität zwei unterschiedliche Dinge: Seismologen errechnen aus der Magnitude und der Tiefe eines Erdbebens die Auswirkungen an der Erdoberfläche – die sogenannte Intensität oder Epizentralintensität.