Erdbeben erschüttert die Toskana: Museen und Sehenswürdigkeiten in Provinz-Hauptstadt gesperrt

Von: Bjarne Kommnick

In der italienischen Provinz Siena ist es zu einem Erdbeben der Stärke 3,7 gekommen. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Martina Katz

In der toskanischen Provinz Siena ist es zu einem Erdbeben gekommen. Deshalb schließt die Provinz-Hauptstadt vorerst alle Sehenswürdigkeiten.

Siena – Erdbeben in der italienischen Toskana. Das Nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie mit Sitz in Rom hat am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke (Magnitude) 3,7 in der Provinz Siena vermeldet. Das Epizentrum des Bebens wurde laut den Daten des Instituts vier Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Poggibonsi in einer Tiefe von zehn Metern identifiziert. Deshalb treffen die Behörden nun vorsorgliche Maßnahmen.

Italienische Provinz Siena Bevölkerung 267.197 Fläche 3.821,22 km² Hauptstadt Siena

Erdbeben in Toskana Kilometer weit zu spüren – Siena schließt Sehenswürdigkeiten

Wie die das Newsportal stol.it berichtet, sei es bei dem Erdbeben jedoch zu keinen bemerkenswerten Schäden gekommen und beruft sich dabei auf Informationen des Zivilschutzes der Provinz Siena. Auch die Bevölkerung blieb demnach unverletzt. Jedoch habe man das Erdbeben bis in das rund 50 Kilometer nördlich liegende Florenz noch spüren können. Erst Anfang Juni hatte ein Erdbeben auch eine Region in Österreich erschüttert.

Die Regierung der rund 30 Kilometer südlich liegenden Provinz-Hauptstadt Siena habe aufgrund des Erdbebens vorsorgliche Maßnahmen getroffen und alle Sehenswürdigkeiten zunächst gesperrt. Deshalb würden der Torre del Mangia, der Piazza del Campo sowie alle städtischen Museen, darunter das Stadtmuseum und das Wassermuseum evakuiert werden und mindestens am Donnerstag und am Freitag geschlossen bleiben.

Erdbeben in Italien 59.000 Erdbeben in Italien von 1976 bis 2016 Mindestens 20 Erdbeben seit 1976 mit der Stärke 5,5 oder höher Mindestens 100 Erdbeben in den vergangenen 1000 Jahren mit der Stärke 5,5 oder höher

59.000 Erdbeben in Italien innerhalb von 40 Jahren

Erdbeben sind in Italien keine Seltenheit. Auch das auswärtige Amt warnt auf seiner Internetseite: „Italien liegt in einer seismisch sehr aktiven Zone, weshalb es häufiger zu zum Teil schweren Erdbeben kommt“. Laut dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie wurden alleine zwischen 1976 und 2016 mehr als 59.000 Erdbeben in Italien registriert. 20 Erdbeben davon hätten dabei eine Magnitude – also eine Stärke – von 5,5 oder höher erreicht.

Die schlimmsten Erdbeben in Italien seit Anfang des 20. Jahrhundert 1905: Nicastro (Kalabrien), 557 Tote 1907: Canolo und San Luca (Kalabrien), 167 Tote 1908: Messina (Sizilien) und Reggio Calabria (Kalabrien) Schätzungen: zwischen 70.000 und 120.000 Tote 1915: Avezzano (Abruzzen), 33.000 Tote 1918: Giarre (Sizilien), 100 Tote 1919: Vicchio (Toskana), über 100 Tote 1920: Fivizzano und Villa Collemandina (Toskana), 171 Tote 1930: Bisaccia und Lacedonia (Kampanien), 1.404 Tote 1968: Gibellina, Salaparuta und Poggioreale (Sizilien), 370 Tote 1976: Artegna und Gemona del Friuli (Friaul-Julisch Venetien), 989 Tote 1980: Castelnuovo di Conza, Conza della Campania und Teora (Kampanien), 2.914 Tote 1997: Provinz Perugia (Umbrien), 11 Tote 2009: L‘Aquila (Abruzzen), 309 Tote 2016: zwischen den Provinzen Rieti, Ascoli Piceno und Perugia (Latium, Marken und Umbrien): 299 Tote Quelle: (reise-nach-italien.de)

Laut dem Global Earthquake Model zählt Italien zu den Ländern mit der höchstens Erdbebengefahr in Europa. Das wohl größte Erdbeben in Italien 1908 auf Sizilien forderte damals rund 70.000 bis 120.000 Tote. Bei einem Erdbeben am 6. April 2009 in der Region Abruzzen seien mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Auch bei einem Erdbeben in den Regionen Latium, Umbrien, Marken und Abruzzen in 2016 starben mindestens 299 Menschen.