Erdbeben-Katastrophe in der Türkei: Forscher sieht „gesellschaftliches Versagen“

Von: Antonio José Riether

Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sorgten für Zerstörung und zehntausende Tote, laut Experten war die Katastrophe jedoch vermeidbar.

München – Mehr als 21.000 Menschenleben forderten die Erdbeben in der Türkei und Syrien bereits, Zehntausende wurden verletzt. Das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig, zahlreiche Menschen verloren bei der Katastrophe ihre Häuser und Lebensgrundlagen. Wie Katastrophenforscher Prof. Dr. Martin Voss meint, sei diese Lage jedoch vermeidbar gewesen. Er führt Tragödien wie diese auf „gesellschaftliches Versagen“ zurück und ist damit nicht alleine.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Katastrophenforscher ordnet Lage im Krisengebiet ein

Nach den schweren Erdbeben werden sich viele Betroffene die Frage nach den Ursachen und den möglichen Schuldigen für die Situation stellen. Forscher Prof. Dr. Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle Berlin (KFS) an der FU-Berlin, ordnete gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland die Lage in der Türkei und in Syrien ein. Dabei sprach der Wissenschaftler auch über die Rolle der Behörden vor Ort.

Auf eine Erdbeben-Katastrophe von dieser Größenordnung kann man nur durch langfristige Vorbereitung präventiv etwas ausrichten, meint Voss. „Um ein Erdbebenereignis dieser Größenordnung präventiv anzugehen, braucht es Jahrzehnte der Planung, Gestaltung und Umsetzung entsprechender Vorgaben“, sagt der Sozialwissenschaftler. Er sieht die Fehler also in der Vergangenheit und erläutert diese.

Prof. Dr. Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. © Privat/dpa/picture alliance

Kapastrophenforscher über Erdbeben-Katastrophe: „Menschen wurden Risiken ausgesetzt“

Vor allem bei der Verteilung politischer Gelder würden Wählerinnen und Wähler Investitionen, etwa in bezahlbaren Wohnraum, mehr honorieren als Investitionen in den Bevölkerungsschutz, so Voss. „Politische und behördliche Verantwortung liegt dort, wo Kontrollpflichten nicht nachgekommen wurde, wo Gebäudestandards umgangen wurden – oder Ähnliches –, wo Menschen also ohne eigenes Zutun und Wissen Risiken ausgesetzt wurden“, sagt der Forscher im Interview.

Was er in diesem konkreten Fall meint, sind die Bauvorschriften in der Türkei, die seit der Erdbebentragödie im Jahr 1999 deutlich verschärft wurden. So ist erdbebensicheres Bauen Pflicht, allerdings halten sich nicht alle an die geltenden Regeln. „Theoretisch müsste man sagen, dass kaum ein Mensch hätte zu Schaden kommen müssen. Wir können mittlerweile so bauen, dass so eine Magnitude durchaus gut verkraftbar ist“, folgert Voss daraus.

Die Stadt Antakya an der syrischen Grenze ist mit am stärksten von der Zerstörung durch die Erdbeben betroffen. © Ibrahim Oner/imago

Katastrophenforscher über Erdbeben in der Türkei und Syrien: „Wir hätten es verhindern können“

Die Frage nach der Verantwortung könnte schon bald lauter gestellt werden. „Das Leid über die Verluste veranlasst dazu, die Frage nach der Schuld zu stellen“, so Voss, „besonders direkt Betroffene wollen einen Grund für die Katastrophe haben“. Dem Forscher zufolge hätte man vor hundert Jahren von Schicksal gesprochen, „heute muss man feststellen, dass eine solche Katastrophe immer ein gesellschaftliches Versagen ist. Wir hätten es verhindern können“.

Auch Dr.-Ing. Hamid Sadegh-Azar, Professor für Bauingenieurwesen an der Universität Kaiserslautern, sieht es ähnlich. Gegenüber der Zeit stellt er fest, dass ein Katastrophenausmaß wie in der Türkei vermeidbar sei. „Wir können heute Gebäude erdbebensicher bauen und dafür sorgen, dass es nicht so viele Opfer gibt“, sagt der Experte für Statik und Dynamik der Tragwerke. So müsse ein Gebäude etwa genügend tragende Wände im Inneren aufweisen, um erdbebensicher zu sein. Vor allem der Stahl müsse im Beton sowie an den richtigen Stellen verbaut sein, um dafür zu sorgen, „dass der Beton bei einem Erdbeben nicht reißt“. Im Falle eines Erdbebens solle sich ein Haus verformen und nicht in sich einstürzen.

Türkei: Mehr als 8000 Verschüttete nach schweren Erdbeben geborgen

In mehreren betroffenen Städten stürzte eine Vielzahl von Gebäuden bei den Beben am Montag ein, Experten vermuten, dass Zehntausende unter den Trümmern liegen. Alleine in der Türkei konnten bis Freitag mehr als 8000 verschüttete Personen gerettet werden. Auch vier Tage nach der Katastrophe suchen Helfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet noch immer Überlebende unter eingestürzten Häusern. (ajr)