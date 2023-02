Mehr als 9400 Tote bei Erdbeben in der Türkei und Syrien: Erdogan reist in Krisengebiet

Von: Helena Gries

Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sterben über 9000 Menschen. Die Rettungsarbeiten im Krisengebiet gestalten sich schwierig. Der News-Ticker.

Update vom Mittwoch, 8. Februar, 11.30 Uhr: Die Todeszahlen nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien steigen unaufhörlich. Am Mittwochmittag melden türkische Behörden, die syrische Regierung und die Helfer-Gruppe Weißhelme eine Opferzahl von über 9400. Aus der Türkei wurden 6957 Tote gemeldet, aus Gebieten unter Kontrolle der syrischen Regierung 1250 und aus der Rebellenhochburg Idlib 1280.

Nach zwei Tagen rücken die politische Lage und die Rolle von Recep Tayyip Erdogan in den Fokus. Der türkische Präsident will sich nach dem Erdbeben vor Ort ein Bild der Lage machen. Am Mittwoch wurde er in den Provinzen Hatay und Kahramanmaras erwartet. Beide Gebiete sind stark von der Katastrophe getroffen und haben Tausende Tote zu verzeichnen. Vielerorts klagen Betroffene über keine oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung Verschütteter.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf über 8500

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Februar, 10.54 Uhr: Istanbul/Damaskus – Mehr als 8500 Menschen haben bei der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien ihr Leben verloren. Am Mittwoch (8. Februar) stieg die bestätigte Zahl der Todesopfer auf 8504. Insgesamt 41.654 Menschen wurden verletzt. Die Schreckensmeldungen neuer Opferzahlen dürften auch zwei Tage nach dem Unglück nicht abreißen.

Das Zentrum von Hatay liegt in Trümmern. Rettungskräfte suchen weiterhin nach Überlebenden in den Trümmern tausender Gebäude, die durch ein starkes Erdbeben und mehrere Nachbeben, die die Türkei und das benachbarte Syrien erschütterten, eingestürzt waren. © Tunahan Turhan/dpa

Fieberhaft suchen Helfende aus aller Welt derweil weiter nach Menschen unter den Trümmern. Ein Kampf gegen die Zeit – und gegen eisige Temperaturen. Zwei Tage nach der Naturkatastrophe schwindet die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern eingestürzter Gebäude zu finden. Alleine in der Türkei gibt es nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad vom Mittwoch 6234 Tote und 37.000 Verletzte zu beklagen. In Syrien starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium sowie der Rettungsorganisation Weißhelme bislang 2270 Menschen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Rettungsarbeiten im Krisengebiet erschwert

Vor Ort erschwert zudem die politische Lage die Hilfen – so etwa am einzigen offenen Grenzübergang Bab al-Hawa zwischen der Türkei und Syrien. Wegen Straßenschäden verzögere sich dort die Lieferung humanitärer Hilfe, sagten UN-Quellen der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Aus der Gegend des Grenzübergangs hieß es, einige Hauptstraßen auf dem Weg zur Grenze hätten durch die Beben Risse oder andere Schäden erlitten.

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien mit Tausenden Toten und Verletzten wird das Ausmaß immer stärker sichtbar. Nach Angaben von Vizepräsident Oktay sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz – sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien rund 60.000 Helfer vor Ort. Betroffene und Hilfsorganisationen sind auf Unterstützung angewiesen.

Hier finden Sie eine Übersicht zu Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Lage in Krisengebieten dramatisch - Notstand ausgerufen

Die Lage in den Krisengebieten in der Türkei und Syrien ist dramatisch. Retter und Zivilisten versuchen weiter, Verschüttete aus den Trümmern von zerstörten Gebäuden zu befreien. Hunderttausende Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Ihre Häuser sind bei den Erdbeben am Montag eingestürzt. Andere sind aus Angst aus ihrer Wohnung geflohen.

Einen Tag nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag (7. Februar) den Notstand ausgerufen. „Wir stehen vor einer der größten Katastrophen in unserer Geschichte“, sagte Erdogan Berichten der türkischsprachigen Tageszeitung Hürriyet zufolge. Der Notstand gelte demnach für drei Monate in zehn betroffenen Städten, Schulen sollen bis zum 20. Februar geschlossen bleiben. (hg/dpa)