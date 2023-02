Können Tiere Erbeben vorhersagen? Verhaltensbiologe verblüfft mit Forschungsergebnissen

Von: Christoph Gschoßmann

Erdbebenkatastrophe in der Türkei: Eine Luftaufnahme zeigt zerstörte Gebäude. © Hussein Malla / dpa

In der Türkei und in Syrien erschütterte ein furchtbares Erdbeben große Landesteile. Könnten Tiere dabei helfen, sich besser vor solchen Katastrophen zu wappnen?

München - Tiere besitzen einen untrügbaren Sinn für die Natur - so viel ist unbestreitbar. Dieser scheint sie auch vor Naturkatastrophen zu warnen, denn Berichte über entsprechendes Verhalten gibt es viele: Elefanten, die vor einem Tsunami ins Landesinnere flüchten, oder Vögel, die in Scharen das Gebiet um einen bald ausbrechenden Vulkan verlassen. Oder eben auch bei Erdbeben, wenn beispielsweise Schlangen aus dem Winterschlaf erwachen. Das Unglück in der Türkei und in Syrien bildet hierbei keine Ausnahme: Es gibt Aufnahmen von heulenden Hunden und Vogelgruppen, die sich fluchtartig in die Luft schwingen.

So viele Anekdoten und Legenden es um die hellseherische Fähigkeit der Tiere gibt - noch gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Schließlich müsste man dafür festlegen, wie sich ein Tier „normal“ verhält, um dann den Unterschied zu bemerken. Einer aber glaubt daran, dass die Tiere für viele Menschen Lebensretter sein könnten, wenn der Beweis erbracht würde: Verhaltensbiologe Martin Wikelski der Neuen Züricher Zeitung. Er nimmt dafür das Biologging zur Hilfe. „Mit Biologging können wir die Tiere vor, während und nach Naturkatastrophen in Echtzeit beobachten“, sagt der Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Biologging bedeutet, eine Ansammlung von Sensoren zu nutzen, die alles, was das Tier macht, aufzeichnen.

Mit einem internationalen Team will er in kleinem Rahmen messbare Verhaltensänderungen an Tieren feststellen. Dafür ging es für die Gruppe nach Italien, wo eine Gruppe aus sechs Kühen, fünf Schafen und zwei Hunden laut der Besitzer besonders sensibel auf Erdbeben reagiert habe. Wikelski machte sich mit seinen Sensoren an die Arbeit.

Tiere sagen sieben von acht großen Erdbeben richtig voraus

Das Ergebnis verblüffte: Bis zu 20 Stunden vor dem Beben konnte man durch die Technik auffällige Verhaltensmuster wahrnehmen. Es klingt unglaublich, doch durch die Methode, die sonst für die Vorhersage von Börsenkursen ausgelegt ist, konnten sieben von acht größere Erdebebn vorhergesagt werden. Dabei kommt es nicht auf die Einzeltiere an, sondern auf das Gruppenverhalten. Die Schafe verhielten sich nicht anders, doch die Hunde sehr stark, was wiederum die Kühe ansteckte.

Nun will Wikelski das Experiment auf die nächste Stufe heben: Per Satellit und am Boden soll ein „Internet der Tiere“ entstehen. Ohne dass die Forscher vor Ort sein müssen, soll eine große Anzahl an Tieren nun in Echtzeit getrackt werden können. Der Name des Projekts: Icarus. Von der Raumstation ISS aus sollten die Daten kommen, doch die russische Behörde stellte zu Beginn des Ukraine-Kriegs die Zusammenarbeit ein. Ein eigener Satellit ist in Planung. Wikelski glaubt fest daran, dass seine Idee künftig Menschenleben rettet: „Eines Tages werden wir hoffentlich Reh oder Fuchs vertrauen, wie wir heute unseren Hunden beim Aufspüren von Drogen oder Diabetes vertrauen“, sagt er. (cgsc)