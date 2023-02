In Trümmern geboren: Happy End für Erdbeben-„Wunderbaby“?

Unter Trümmern nach dem Erdbeben kam ein Baby in Syrien auf die Welt. Das Mädchen hing noch an der Nabelschnur der toten Mutter. Nun hat das Baby eine neue Familie.

Dschindiris – Die Geschichte bewegte die Welt. Nach dem katastrophalen Erdbeben in der Türkei und Syrien brachte das Schicksal eines kleinen Mädchens trotz aller Tragik ein klein wenig Hoffnung. Das Neugeborene hatte als einziges Familienmitglied das Erdbeben überlebt. Lange war unklar, wie es mit dem „Wunderbaby“ weitergeht. Nach einem DNA-Test ist es von seiner Tante und deren Mann adoptiert worden. Verwandte sind trotzdem besorgt.

Unter Trümmern war das Baby wohl sieben Stunden nach dem Erdbeben auf die Welt gekommen. Die Mutter starb kurz nach der Geburt. Ein Retter durchtrennte die Nabelschnur mit einem Messer und zog das Kind schließlich aus den Trümmern. In Online-Netzwerken verbreitete sich ein Video, in dem ein Mann inmitten von Trümmern ein nacktes, mit Staub bedecktes Baby wegträgt, an dessen Bauch noch der Rest seiner Nabelschnur hängt.

Im Krankenhaus gaben Mitarbeiter dem kleinen Mädchen den Namen Aja. „Nur eine Stunde länger und es wäre gestorben“, sagte ein behandelnder Arzt. Es war unterkühlt und hatte einige gebrochene Rippen.

„Es hat mir das Herz gebrochen“ – Chefarzt der Klinik fällt Abschied von „Wunderbaby“ schwer

„Ich wünsche ihr ein angenehmes Leben bei ihrer neuen Familie“, sagte der Leiter der Klinik, in der Aja bis vor wenigen Tagen behandelt wurde. Der Abschied von dem Baby sei ihm schwergefallen, so Chalid Attija. „Es hat mir das Herz gebrochen.“ Das Kind sei inzwischen aber bei guter Gesundheit. Die zuständigen Behörden ließen Attijas Angaben zufolge einen DNA-Test machen, um nachzuweisen, dass die Tante tatsächlich mit der Kleinen verwandt ist. Die neuen Adoptiveltern hätten sie in Afraa umbenannt – so habe die verstorbene Mutter des Mädchens geheißen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Familie von für „Wunderbaby“ hat selbst alles verloren

Das „Wunderbaby“ ist von seiner Tante und deren Mann adoptiert worden. „Sie wird wie eins meiner eigenen Kinder sein. Ich werde alles für sie tun“, sagte der neue Adoptivvater, Chalil Sawadi, der dpa. Tante und Onkel hätten selber vier Töchter und zwei Söhne. Die Familie habe ihr Haus bei den verheerenden Beben verloren und wohne seit kurzem in einem Zelt.

Verwandter glaubt nicht an Happy-End für das kleine Mädchen

Ein entfernter Verwandter, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden wollte, sieht in der Adoption jedoch kein Happy End. Der 34 Jahre alte Mann der Tante gehöre einer von der Türkei unterstützten Rebellengruppe an, die Afrin und die umliegenden Gebiete kontrolliere. Er habe deshalb das Vorrecht auf das Kind bekommen, das nach Einschätzung des Angehörigen besser bei seinem noch lebenden Großvater aufgehoben sei. Die Verwandtschaft sorge sich, dass die Adoptiveltern das Kind aus Eigennutz aufgenommen hätten. Die Geschichte des Mädchens hatte weltweit Anteilnahme erregt, viele Menschen boten an, für die Kleine zu spenden. Und über die privaten Hilfen würden möglicherweise am Ende diejenigen verfügen, die das Sorgerecht für das Kind haben, so die Sorge.

Unter Trümmern geborenes Baby sollte entführt werden

Die Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatten in der vergangenen Woche bereits gewarnt, von Ankara unterstützte Milizen, die Afrin und das Umland kontrollieren, hätten mehrfach versucht, das Mädchen aus der Klinik zu entführen. Demnach versprachen sich die bewaffneten Milizen Profit davon. Der Krankenhausleiter wollte sich auf Anfrage nicht zu den Entführungsversuchen äußern. Nach Angaben der Aktivisten soll er dabei selbst angegriffen worden sein.

Syrien ist nach Jahren des Bürgerkriegs zersplittert in Gebiete, die von verschiedenen Kräften kontrolliert werden. Den erbitterten Machtkämpfen der Milizen untereinander sowie mit der Regierung in Damaskus sind viele Syrer in ihrem Alltag ausgeliefert. Derzeit erschwert diese Zersplitterung etwa die Hilfslieferungen in die Erdbebengebiete enorm. (dpa/ml)