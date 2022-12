Erdrutsch auf Campingplatz: Mindestens 24 Tote in Malaysia

Von: Victoria Krumbeck

Bei einem Erdrutsch in Malaysia kamen mindestens 24 Menschen ums Leben. Die Rettungsteams suchen immer noch nach Überlebenden.

München/Kuala Lumpur – Dramatische Bilder kommen aus Malaysia. Bei einem Erdrutsch sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Freitag (16. Dezember) an einem Campingplatz in Batang Kali, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an, da immer noch Menschen vermisst werden.

Tödlicher Erdrutsch in Malaysia: Zahl der Todesopfer auf 24 angestiegen

Die Retter suchten weiterhin nach neun Vermissten, wie der zuständige Katastrophenschutz am Samstag auf Twitter mitteilte. Unter den Todesopfern seien laut Berichten der örtlichen Medien bislang sieben Kinder. Die Behörden gaben an, dass bei dem Unglück mehr als 90 Menschen vor Ort waren. Mehr als 60 konnten gerettet werden. Online verbreitete Videos und Fotos zeigten große umgestürzte Bäume und zerquetschte Fahrzeuge sowie Such- und Rettungskräfte mit Stirnlampen und Schaufeln, die nach Überlebenden suchten.

Mitarbeiter des Zivilschutzes suchen in den Schlammmassen nach Überlebenden. © Malaysia Civil Defense/AP/Uncredited/dpa

Unter den Erdmassen seien auch eine Mutter und ihr Kind in enger Umarmung gefunden worden, die bei dem Unglück ums Leben kamen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr und der Rettungsdienste im Bundesstaat Selangor am Freitag. Eine Überlebende sagte der Nachrichtenagentur AFP, ihre Familie sei im Schlaf von dem Erdrutsch überrascht worden. „Wir sahen, dass das Zelt neben uns komplett mitgerissen wurde“, sagte Veronica Loi.

Verschütteter Campingplatz wurde ohne Lizenz betrieben

Der Zeltplatz sei von einem Bauernhof „ohne Lizenz betrieben“ worden, sagte der Entwicklungsminister des Ortes, Nga Kor Ming. Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim besuchte den Unglücksort am Freitagabend und versprach finanzielle Hilfen für die Familien der Todesopfer und Verletzten.

Erdrutsche sind in Malaysia nach starken Regenfällen keine Seltenheit, insbesondere zu dieser Jahreszeit. Nach Schlechtwetterperioden kommt es immer wieder zu Erdrutschen. In Batang Kali wurden jedoch über Nacht keine starken Regenfälle verzeichnet. Die Regierung hat strenge Gesetze für das Bauen am Hang erlassen. Im März waren zuletzt vier Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein durch starke Regenfälle ausgelöster massiver Erdrutsch ihre Häuser in einem Vorort von Kuala Lumpur verschüttet hatte.

In Italien kam es vor einigen Wochen auf der Insel Ischia zu einem schweren Erdrutsch. Ähnlich wie auf dem Campingplatz wurden auf der italienischen Insel einige Bauten ohne Genehmigung erbaut. (vk/dpa/afp)