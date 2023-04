93-Jährige erfüllt sich Kindheitstraum und steuert Flieger – „So viele schöne Erinnerungen“

Wunschbaum

Noch einmal selbst dem Himmel entgegen: Der Wunsch einer Altersheimbewohnerin wurde erfüllt. Die 93-Jährige steuerte eine Propellermaschine.

Edinburgh – Man ist nie zu alt, um seinen Leidenschaften nachzugehen. Das bewies nun eine 93-jährige Seniorenheimbewohnerin, die im Rahmen eines gemeinnützigen Projekts noch einmal am Steuerknüppel eines Flugzeuges sitzen durfte. Begleitet wurde sie von einem Piloten.

Traum vom Fliegen: Schottische Seniorin darf noch einmal Flugzeug lenken

Der Wunsch der Seniorin Betty Buckland endlich wieder zu fliegen, hat sich erfüllt. Die 93-Jährige aus Edinburgh flog in einer Cessna über Schottland, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag. Unterstützt wurde sie dabei von Pilot Andrew Reid. Der aufregende Flug ging mit rund 240 Stundenkilometern in etwa 600 Metern Höhe über Schottlands Natur und habe „so viele schöne Erinnerungen zurückgebracht“, sagte Buckland anschließend. „Es war ein wunderbarer Tag, und wir hatten einen fantastischen Blick auf The Kelpies bei Falkirk.“ Die bekannte Skulptur zeigt zwei Wassergeister in Pferdegestalt.

Buckland navigierte nicht das erste Mal durch die Lüfte. In jüngeren Jahren verbrachte sie ihre Sommerferien in den USA und besuchte ihren Cousin; einen ausgebildeten Piloten. Unter seiner Anleitung durfte sie immer wieder der Steuer seiner Piper PA-28 übernehmen. Nun das schöne Déjà-vu: die 93-Jährige startete am 23. März vom Luftwaffenstützpunkt Kirknewton südwestlich von Edingburgh. Der flotte Flug schien gelungen: Nach der Landung zeigte sich Buckland mit strahlendem Lächeln.

Altersheim: Flugwunsch von gemeinnützigem Projekt ermöglicht

Die Aktion wurde im Rahmen der Initiative Care UK‘s Wishing Tree organisiert, die Wünsche von Altenheimbewohnern erfüllt. „Unser Wunschbaum ist eine fantastische Möglichkeit, um zu verstehen, was den Bewohnern wirklich wichtig ist“, erzählte Anees Riaz, Managerin des Altenheims dem Nachrichtenportal Daily Record.

„Wir sind begeistert, dass wir Betty dabei helfen konnten, in Erinnerungen zu schwelgen und die Chance zu bekommen, wieder hoch in einem Flugzeug aufzusteigen. Es war eine fantastische Erfahrung für alle Beteiligten und es war wunderbar, das Lächeln auf Bettys Gesicht zu sehen, als sie nach ihrem Flug landete.“ (hk)