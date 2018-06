Ermittler: 20-jähriger Verdächtiger kam 2015 nach Deutschland

Der 20 Jahre alte irakische Tatverdächtige im Fall Susanna ist nach Angaben der Ermittler vermutlich im Oktober 2015 nach Deutschland eingereist.

Wiesbaden - Er sei mit dem damals großen Flüchtlingszustrom über die Türkei und Griechenland gekommen, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller, am Donnerstag in Wiesbaden (Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Live-Ticker). In diesem Artikel bei extratipp.com* gibt es das Fahndungsfoto. Zunächst seien er und seine Familie in der hessischen Erstaufnahme in Gießen untergebracht gewesen, im März 2016 seien sie dann nach Wiesbaden gekommen.

dpa

