DHL-Frachtflugzeug muss notlanden - und zerbricht in zwei Teile

Von: Anna Lorenz

Die Notlandung eines Frachtflugzeugs des deutschen Postdienstleisters DHL legte den Flughafen Juan Santamaria in Costa Rica für mehrere Stunden lahm. Grund waren Hydraulikprobleme.

Costa Rica - Am Donnerstag (7. April) kam es am Flughafen Juan Santamaria in Costa Rica zu angsteinflößenden Szenen. Ein Flugzeug des Unternehmens DHL, das laut der nationalen Zeitung La Nación in Richtung Guatemala-Stadt am internationalen Flughafen der Hauptstadt San José gestartet war, meldete bereits 25 Minuten nach Take-Off Probleme an den hydraulischen Einrichtungen der Frachtmaschine. Die Abläufe waren so drastisch gestört, dass die Besatzung zur Rückkehr gezwungen war, berichtet die dpa. Auf der Landebahn des Flughafens kam es zu einem Großschaden an dem Flieger. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand.

Das auseinandergebrochene Flugzeug auf dem internationalen Flughafen Juan Santamaria in Costa Rica. © picture alliance/dpa/AP | Carlos Gonzalez

Costa Rica: Notlandung am Flughafen - Flieger von DHL bricht auseinander

Während Personenschäden glücklicherweise ausblieben, kam es an dem Flugzeug von DHL zu erheblichen Beschädigungen. Die Maschine vom Typ Boeing 757 kam bei der Notlandung am Flughafen Juan Santamaria ins Schleudern. Daraufhin glitt sie von der Landebahn und brach in Hecknähe entzwei. Der mexikanische Flugjournalisten-Account @Transponder1200 stellte auf Twitter eine Aufnahme der Notlandung ins Netz:

Aus der Maschine von DHL trat weiteren Angaben zufolge nach der Bruchlandung blaue Hydraulikflüssigkeit aus und Rauchentwicklung war zu beobachten, wie auch n-tv berichtet. Um eine Brandentstehung zu verhindern, rückte die Feuerwehr an und machte einer potenziellen Feuergefahr mittels Sprühschaum den Garaus.

DHL: Frachtflugzeug bricht auseinander - Feuerwehrchef Costa Ricas meldet sich zu Wort

Das Frachtflugzeug ist bei der Notlandung in Costa Rica auseinandergebrochen. © picture alliance/dpa/La Nacion via ZUMA Press | Bomberos

Fünf Stunden lang war der Flughafen Juan Santamaria in Costa Rica insgesamt gesperrt, um das DHL-Flugzeug zu bergen. Feuerwehrchef Héctor Chaves meldete sich per Videobotschaft am Donnerstag noch vom Ort des Geschehens zu Wort und bestätigte den beschriebenen Vorfall. Inwieweit die Postsendungen beschädigt wurden, ist – wie auch die genauere Ursache der für die Notlandung verantwortlichen Hydraulikprobleme – noch nicht bekannt. Die Behörden haben die Ermittlungen aber bereits aufgenommen. Inwieweit eine neue Liefervariante der Deutschen Post diesbezüglich risikoärmer ist, lesen Sie hier. (askl)