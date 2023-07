Deutsche (36) auf Mallorca totgefahren – Beifahrer wegen möglicher Vertuschung ebenfalls festgenommen

Von: Teresa Toth, Maximilian Kettenbach, Felina Wellner

Nationalpolizei im Einsatz nach tödlichem Verkehrsunfall auf Mallorca.

Tragischer Unfall in Palma de Mallorca: Eine Deutsche erliegt ihren Verletzungen. Neben dem 28-jährigen Fahrer befindet sich auch der Beifahrer in Polizeigewahrsam.

Update vom 17. Juli, 19.29 Uhr: Nachdem sich ein 28-Jähriger im Fall selbst gestellt haben soll, wird dieser nun der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Er soll am 16. Juli eine 36-jährige Deutsche auf Mallorca überfahren haben, nachdem er eine rote Ampel ignoriert hatte.

Wie die Regionalzeitung Diario de Mallorca und andere Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten, befinde sich auch der 27 Jahre alte Beifahrer in Polizeigewahrsam. Er werde der Vertuschung beschuldigt. Bei beiden Männern handelt es sich um Spanier. Ein Sprecher der Polizei-Einheit Guardia Civil bestätigte die Medienberichte.

Tödlicher Unfall auf Mallorca: Fahrer stellt sich, nachdem er von eigener Tat aus der Presse erfuhr

Update vom 17. Juli, 13.53 Uhr: Nun hat sich der Mann gestellt, der eine 36-Jährige Deutsche in den frühen Sonntagmorgenstunden des 16. Juli überfahren haben soll. Das berichten Mallorca Zeitung und Mallorca Magazin übereinstimmend. Der 28-jährige Spanier behauptet demnach, er habe erst aus der spanischen Presse, der Zeitung „Ultima Hora“, erfahren, dass er bei dem Unfall einen Menschen getötet habe. Am Montagvormittag stellte er sich in Begleitung seines Anwalts Gonzalo Márquez. Dem Bericht nach wird der Mann nun im Hauptquartier der Guardia Civil in Palma verhört. Offenbar wurde auch sein 27-jähriger Beifahrer festgenommen.

Laut Guradia Civil war der Mann bei Rot über eine Ampel gefahren. Zeugen hatten Crónica Balear bereits berichtet, der Mann habe nach dem Unfall zunächst zweimal gehalten und sei schließlich doch geflüchtet. Seine Aussage wird mit Spannung erwartet.

Update vom 17. Juli, 9.40 Uhr: Mittlerweile gibt es einen Suchaufruf der Guardia Civil nach dem Unfallwagen. Die Beamten hatten die Überwachungskameras ausgewertet. Der dunkle BMW, nachdem gesucht wird, soll mit kaputtem Scheinwerfer und Schäden an der Frontpartie unterwegs sein. Dazu sei an einer Seite ein Rückspiegel abgerissen, berichtet die Nachrichtenseite Crónica Balear.

Der Unfall geschah gegen 02:55 Uhr am Dienstagmorgen an einem Fußgängerüberweg vor dem Palacio de Congresos de Palma in Richtung Porto Pi. Besonders dramatisch schilderten Augenzeugen die Sekunden, als der Mann des Opfers nach seiner Frau suchend, am Unfallort eintraf. Er hatte sie schon längst zurückerwartet. Von den Beamten erfuhr er vom Tod seiner Frau oder Freundin.

Ein Psychologe wurde gerufen, der sich um ihn kümmerte. Dieser begleitete ihn demnach auch in die Ferienwohnung, die das Paar in der Nähe des Unglücksorts für einen mehrtägigen Urlaub gemietet hatte.

Erstmeldung vom 16. Juli 2023: Mallorca – In den frühen Sonntagmorgenstunden des 16. Juli ist eine deutsche Frau in der Nähe der Uferpromenade von Palma de Mallorca überfahren worden. Jegliche Rettungsversuche kamen den lokalen Berichten zufolge zu spät.

36-jährige Deutsche stirbt – Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall auf Mallorca

Nicht nur die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa, auch eine Gruppenvergewaltigung deutscher Urlauber erschüttern derzeit das beliebte Ferienziel Mallorca. Nun reiht sich mit dem Unfalltod einer 36-jährigen Deutschen ein weiterer tragischer Vorfall auf der Baleareninsel ein. Was war passiert? An einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg vor dem Kongresszentrum von Palma überrollte ein BMW-Fahrer die Frau, wie die Guardia Civil auf Anfrage der Mallorca Zeitung bestätigte.

Zur Identität des Opfers wurden von offizieller Stelle vorerst keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Auch nicht, ob die Frau auf Mallorca Urlaub machte oder auf der Insel wohnte und woher sie aus Deutschland stammte. Einige Medien schrieben aber, sie habe mit ihrem Partner einen mehrtägigen Urlaub auf Mallorca verbracht.

Unfallort: Paseo Marítimo, Palma de Mallorca

Paseo Marítimo, Palma de Mallorca Unfallzeit: 2.55 Uhr

2.55 Uhr Opfer: 36-jährige Deutsche

36-jährige Deutsche Täter: bereits identifiziert, aber flüchtig; genauere Informationen noch nicht bekannt

Das Opfer soll 30 Meter in die Luft geschleudert worden sein. Die Deutsche überlebte den schweren Aufprall trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der zügig eingetroffenen Nationalpolizei nicht. Ob der Fahrer alkoholisiert war oder andere Faktoren auf den Unfall einwirkten, ist noch unbekannt.

Fahrer fuhr Deutsche tot – Lebensgefährte wurde am Unfallort informiert

Laut dem Nachrichtendienst Crónica Balear habe der Lebensgefährte das Verschwinden seiner Frau bemerkt und sich auf die Suche begeben. Er ist auf die Beamten getroffen und sei von diesen über den Tod seiner Frau in Kenntnis gesetzt geworden. Die Rettungskräfte hätten daraufhin eine psychologische Betreuung für den Deutschen organisiert. Die herbeigeeilte Psychologin begleitete ihn zurück zu seinem gemieteten Apartment.

Über den Täter sind zum aktuellen Zeitpunkt nur wenige Informationen bekannt. Aufgrund der Überwachungskameras am Palast soll er allerdings bereits identifiziert worden sein. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie der Autofahrer nach dem Unfall zunächst zweimal gehalten und schließlich doch geflüchtet sei, berichtet Crónica Balear. Das spanische Nachrichten-Portal Ultima Hora schrieb von einem „leistungsstarken BMW“, der die Frau erfasst haben soll.

Praktisch an derselben Stelle war erst am Mittwoch eine 44-Jährige von einem alkoholisierten Autolenker überfahren und getötet worden.