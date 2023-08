Tui erteilt Mutter Still-Verbot auf Flug: Hitzige Debatte im Netz entfacht – „Absolut entsetzlich“

Von: Victoria Krumbeck, Alina Schröder

Eine Mutter wollte ihr Baby während eines Tui-Fluges stillen, doch eine Flugbegleiterin intervenierte. Die Airline erntet im Netz dafür saftige Kritik.

Manchester — Reisen mit einem Säugling kann eine Herausforderung sein, vor allem wenn es um Flugreisen geht. Das bekam kürzlich auch eine britische Familie zu spüren. Chelsea Williams und ihr Ehemann planten einen Urlaub mit ihrer zweijährigen Tochter und ihrem fünf Wochen alten Säugling. Ihre Reise sollte sie von Manchester nach Almería in Spanien führen. Während des Abflugs wollte die Mutter ihr Baby stillen. Beide, Mutter und Kind, waren angeschnallt. Doch eine Flugbegleiterin der Tui-Airline bat Williams, das Stillen zu unterlassen.

Mutter versucht, Baby im Flugzeug zu stillen — Tui untersagt es

Williams habe sich gründlich auf den Flug vorbereitet, wie die Washington Post berichtet. Die Familie reservierte demnach Sitze am hinteren Ende des Flugzeugs, um so viel Platz wie möglich zu haben und stiegen als letzte Passagiere ein. Das Stillen während des Starts und der Landung soll eine beruhigende Wirkung auf Säuglinge haben und sie vor Ohrenschmerzen durch den Druckausgleich bewahren, wie Williams zuvor herausgefunden haben will. Ihr Ehemann habe sich auch im Voraus beim Tui-Kundendienst erkundigt, ob seine Frau das Baby stillen dürfe. Die Antwort: „Es gibt keine offiziellen Beschränkungen, dennoch würden wir es nicht empfehlen, da sich andere Menschen unwohl damit fühlen könnten.“

Am 7. August veröffentlichte sie einen Screenshot des Chats zwischen dem Tui-Kundendienst und ihrem Ehemann auf Facebook. „Ich habe das noch nie bei anderen Fluggesellschaften erlebt“, kommentierte die Mutter. „Völlige Diskriminierung und äußerst enttäuschend“, fügte sie hinzu. Als Williams ihr Baby stillte, sei die Flugbegleiterin, die die Sicherheitseinweisung gegeben hatte, zu ihr gekommen. Sie informierte die Mutter, dass das Stillen während des Starts und der Landung nicht gestattet sei. Williams sei verblüfft gewesen und vermutete, dass sie eine Sicherheitsanweisung bei ihrer Vorbereitung übersehen hatte.

Stillverbot für Mütter: Tui erhält massive Kritik – „Absolut entsetzlich“

Der Start sei für Williams äußerst unangenehm gewesen. „Das Kleinkind weinte. Ich habe geschwitzt. Ich war den Tränen nahe. Ich hatte das Gefühl, dass alle Augen auf uns gerichtet waren“, berichtete sie. Das Baby hatte „offensichtlich Schmerzen“, sei hungrig gewesen und erschöpft. Nachdem das Anschnallzeichen erloschen war, konnte sie das fünf Wochen alte Baby stillen. Sie habe etwa eine Stunde gebraucht, um das Baby wieder zu beruhigen.

Ihr Beitrag löste eine Debatte aus. Viele Facebook-Nutzer sind über die Reaktion von Tui entsetzt. Unter dem Beitrag häufen sich die empörten Kommentare. „Wenn andere Menschen in der Öffentlichkeit Essen und Trinken dürfen, warum ist dann Stillen nicht erlaubt. Was eine ekelhafte Antwort“, lautete ein Kommentar. „Die Antwort ist schockierend und ich hoffe, die Person bekommt Schwierigkeiten für diese diskriminierende und ignorante Antwort“, schrieb ein anderer Facebook-Nutzer. „Ekelhafte Antwort“ oder auch „absolut entsetzlich“ sind in der Kommentarspalte zu finden. Auch dass eine Frau sich weigerte, ihren Platz im Flieger mit einem Kind zu tauschen, stieß auf Unverständnis.

Stillen im Flugzeug: Tui kündigt interne Ermittlungen an

Tui reagierte auf den Beitrag. Als direkte Antwort auf den Post schrieb der Tui-Facebook-Account: „Es tut mir sehr leid, das zu hören.“ Williams könne den Screenshot an das „After Travel-Team“ senden, damit diese den Vorfall weiter untersuchen könne. In weiteren Kommentaren erklärte Tui, dass das Stillen „zu jeder Zeit“ im Flugzeug gestattet sei. In anderen Tui-Kommentaren heißt es jedoch, dass das Stillen „aus Sicherheitsgründen“ während des Starts und der Landung nicht empfohlen wird.

Auf dem offiziellen Tui-Reiseblog findet sich folgender Satz: „Um Ohrenschmerzen bei Start und Sinkflug zu vermeiden, könnt ihr euren Säugling stillen bzw. die Flasche anbieten.“ Hier wird zum Stillen sogar während Start und Landung geraten. Tui gab bekannt, den Vorfall intern zu prüfen und seine Mitarbeiter über stillfreundliche Richtlinien zu informieren. Auf Flugreisen kommt es immer mal wieder zu Streitigkeiten. So randalierte etwa ein Mann in einem Flieger, weil ihm das Essen nicht schmeckte.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.