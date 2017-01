Erneut Vogelgrippe in einem Betrieb in Niedersachsen

14.000 Tiere getötet

Cloppenburg - Erneut ist in einem niedersächsischen Geflügelbetrieb das hochansteckende H5N8-Vogelgrippevirus nachgewiesen worden.

Die rund 14 000 Tiere des Putenmastbetriebes in Garrel seien bereits getötet worden, sagte Landkreissprecherin Sabine Uchtmann am Montag. Das betroffene Unternehmen liegt in einem bereits eingerichteten Sperrgebiet, der nun erweitert werden soll. Allein in dem neuen Sperrbezirk befinden sich Uchtmann zufolge knapp 20 Putenmastbetriebe. „Wir sind beunruhigt. Wir hoffen, dass das nicht zu einem Flächenbrand wird“, sagte die Sprecherin.

Wegen der Vogelgrippe sind in Niedersachsen seit November bereits rund 232 000 Nutzvögel getötet worden. Zuletzt hatte das zuständige Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) am 31. Dezember Fälle in den Kreisen Oldenburg und Cloppenburg bestätigt.

dpa

