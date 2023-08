Slowenien-Erdbeben: Adria-Urlaubsort in Kroatien von „Grollen“ erschüttert

Erneut kommt es zu einem Erdbeben an der Adria – auch in Kroatien. Die Ausläufer der Erschütterungen, die ihr Zentrum in Slowenien haben, sind an der Küste zu spüren.

Petrinja – Kroatien kommt nicht zur Ruhe: Nach den verheerenden Unwettern in Slowenien und Österreich hatte auch das Land an der Adria mit über die Ufer tretenden Flüssen und Überschwemmungen zu kämpfen. Nun ließ ein Erdbeben in Slowenien die Touristen und Bewohner eines beliebten Adria-Urlaubsortes in Kroatien aufschrecken.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Kroatien zu mehreren Erdbeben, unter anderem gleich zwei an einem Tag und die Ausläufer eines weiteren Adria-Erdbebens ließen sich ebenfalls in Slowenien und Italien spüren.

Erdbeben in Slowenien: „Grollen“ erschüttert Adria-Urlaubsort in Kroatien

Die neuerlichen Erschütterungen kamen dabei zur Unzeit. Denn nachdem die Save zu Beginn der Woche Hochwasseralarm in Zagreb ausgelöst hatte und Schlammmassen nach den Unwettern die Urlaubsstrände in Istrien gefährdeten, wurden nun die Nerven der Bewohner und Urlauber in der Region um Rijeka auf die Probe gestellt. Dort ließ das Erdbeben den Boden unter ihren Füßen zittern.

Das Erdbeben wurde mit 2,4 auf der Richterskala gemessen und hatte seinen Ursprung in Slowenien. Nach Angaben der wissenschaftlichen Non-Profit-Organisation EMSCD lag das Epizentrum etwa 23 km nördlich von Rijeka als die Erde um 19.06 Uhr in einer Tiefe von etwa 12 Kilometern zu beben begann.

Erdbeben in Kroatien: Bewohner der beliebten Adriastadt hören „Grollen“

Die Ausläufer des Erbebens spürten auch die Bewohner im Umkreis der kroatischen Adriastadt mit ihren rund 141.000 Einwohnern. Die Bürger empfanden es als leichtes Zittern und einige berichteten dnevnik.hr zufolge, ein „Grollen“ gehört zu haben.

„Es hat ein wenig geschüttelt und es gab ein wenig Lärm“, sagt ein Mann, der während des Erdbebens in Viškovo war.

Erdbeben in Kroatien: Weitere Beben im Land an der Adria keine Seltenheit

Kroatien wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Die Erdstöße sind auch in diesem Sommer keine Seltenheit. Das wohl verheerendste Erdbeben der jüngeren Geschichte ereignete sich März 2020 wenige Kilometer nördlich von Zagreb als ein Erdstoß mit der Stärke von 6,4 auf der Richterskala das Land in Atem hielt und mindestens neun Menschen in den Tod riss. Die Spuren in der Altstadt der kroatischen Hauptstadt, die das Erdbeben hinterlassen hat, sind bis heute noch zu sehen. Damals konnte ein 12-jähriges Mädchen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Neun weitere Menschen kamen ums Leben und die Region hatte unzählige Schwerverletzte zu beklagen. Neben Zagreb litt auch Petrinja unter dem damaligen Erdbeben und weckt bei jedem neuen Erdstoß die Erinnerung an die verheerenden Ereignisse aus dem Jahr 2022. So auch am 5. August als sich der Boden unter den Füßen der Bewohner erneut bewegte und knackte.

Kroatien-Erdbeben: Im Landesinneren gab es „einen starken Schlag“

Wie Poslovni Dnevnik schreibt, hatte am Morgen ein weiteres Erdbeben in Petrinja die Bewohner verunsichert. Das Beben trat in drei klaren Wellen mit einer Stärke von 2,7 auf der Richterskala auf und war in mehreren Gebieten zu spüren. Das Epizentrum des Erdbebens lag 16 Kilometer von der Stadt Petrinja selbst und 33 Kilometer von der Hauptstadt Zagreb entfernt.



„Es gab ein stärkeres und dann ein etwas flacheres Erdbeben, das Haus bebte dreimal und es kam in drei Wellen. Es war sehr unangenehm!“, lautete ein Kommentar auf der EMSC-Seite. „Es gab einen starken Schlag, der einige Möbel im Haus bewegte“, hieß es in einem weiteren Kommentar. Das Erdbeben in Petrinja war auch in der Gegend von Mala Gorica, Selo und Žabno zu spüren. Die Bewohner der Region kamen mit dem Schrecken davon, da niemand verletzt wurde und ernstzunehmende Sachschäden wurden, wie bei dem Erdbeben in der Nähe der zweitgrößten Adria-Halbinsel Kroatiens Anfang des Monats, ebenfalls nicht gemeldet.