Mann erzählt Date vom Tod seiner Mutter – ihre Reaktion macht fassungslos

Es gibt Sprüche, die sind frech, witzig, schlagfertig oder süß. Und es gibt Sprüche, die sind nichts von alledem, sondern schlichtweg geschmacklos. Was sich diese Dame aus dem westfälischen Bielefeld dabei gedacht hat, als sie ihrem Date diesen Satz ins Gesicht sagte, weiß wohl nur sie selbst.

+ Sprüche, die man sich lieber verkneifen sollte. © Screenshot / Jodel-App

Wie der Betroffene berichtet, war es das erste Treffen der beiden. Das Gespräch kam auf ihre Eltern, woraufhin sie sich auch nach seinen erkundigte. Als er ihr sagte, dass seine Mutter bereits verstorben sei, entgegnete sie: "oh, das tut mir leid, aber dann muss ich mir ja keine Sorgen um eine anstrengende Schwiegermutter machen". Puh, man kann die Stille nach so einem Satz förmlich spüren.

Wie sich das Date nach diesem Hammer weiterentwickelt hat, erfahren wir leider nicht. In einem Kommentar berichtet der User jedoch, dass es kein großes Thema für ihn gewesen wäre, wenn sie es als Witz gemeint oder nur gesagt hätte, um die Situation aufzulockern. Dies scheint jedoch nicht der Fall gewesen zu sein.