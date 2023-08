Hochwasser in Österreich: Brennerstraße gesperrt – Pegelstände auf Rekordhöhe

Von: Teresa Toth, Bettina Menzel, Kilian Bäuml, Christoph Gschoßmann

Slowenien, Kroatien, Österreich und Italien wurden von schweren Flutkatastrophen heimgesucht – die Pegel standen auf Werten eines Hundert-Jahres-Hochwassers.

Update vom 29. August, 21.15 Uhr: Sölden ist weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Der kleine Ort mitten im Ötztal im Bundesland Tirol ist laut dpa nach wie vor mit dem Auto nicht erreichbar. Laut Kleine Zeitung ist der bekannte Wintersportort nur von Südtirol aus über das Timmelsjoch zu erreichen. Ziel ist es nach Angaben von Landeshauptmann Anton Mattle „die Erreichbarkeit des hinteren Ötztals über die Landesstraße schnellstmöglich wiederherzustellen. Über das Timmelsjoch aber auch über den Luftweg ist die Versorgungssicherheit und die medizinische Notfallversorgung gewährleistet“. Probleme soll es bei den Gasleitungen gegeben haben. Laut Bericht wurde die Leitung an vier Stellen aus ihrer Position gerissen.

Update vom 29. August, 16.25 Uhr: Die Lage in Tirol entspannt sich allmählich, wie die Tiroler Zeitung schreibt. Man sei „mit einem blauen Auge davongekommen“, wie Landeshauptmann Anton Mattle auf einer Pressekonferenz bilanzierte. Es gebe schwere Schäden an der Infrastruktur, aber Menschen seien keine zu Schaden gekommen. Die Pegel waren auf Werte eines Hundert-Jahres-Hochwassers gestiegen. Viele Straßen wurden weggeschwemmt.

Brennerstraße nach Murenabgang auf B182 gesperrt

Beispielsweise ist nach einem Murenabgang auf die B 182 Brennerstraße in Matrei die Straße gesperrt. Am schlimmsten erwischte es das hintere Ötztal und das Pitztal, wo es viele überflutete und zerstörte Keller sowie Strom-Versorgungsunterbrechungen gab. Im Pitztal mussten drei Häuser evakuiert werden. Auch in Tumpen mussten rund 70 Bewohner ihre Häuser verlassen.

Ob das Hochwasser bereits überstanden ist, bleibt unklar. Für die Nacht auf Mittwoch wurden noch einmal Regenschauer vorhergesagt. Zivilschutzwarnungen gab es für die Unterländer Bezirksstadt Schwaz und für Kramsach. Grund waren steigende Pegelstände am Inn. Um die Brücke vor dem Einsturz zu bewahren, wird mit Baggern Holz aus dem Inn entfernt, um Verklausungen vorzubeugen, wie Bürgermeisterin Victoria Weber (SPÖ) mitteilte. Auch in Innsbruck wurde der Sonderalarmplan Inn aktiviert.

Hochwasserlage in Österreich leicht entspannt

Update vom 29. August, 14.37 Uhr: Nach den heftigen Regenfällen in Teilen Österreichs hat sich die Hochwasserlage leicht entspannt. Wie die Behörden am Dienstag berichteten, sind viele Pegelstände gesunken. Auch der Regen hat aufgehört. Die Zivilschutzwarnungen für zwei Regionen in Tirol wurden aufgehoben. Fast alle Gemeinden im Ötztal waren per Auto wieder erreichbar, allerdings noch nicht der Hauptort Sölden am Ende des Tals. Am Montag war die Bundesstraße durch das Tal gesperrt worden.

Verletzt worden war bei dem Hochwasser niemand. Teils hatten die Pegel einen Stand wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Felder wurden überschwemmt, im Zillertal führte der Ziller gewaltige Wassermassen. In einigen Regionen waren am Dienstag noch Straßen gesperrt. Auch die Brennerbahnstrecke ist aufgrund eines Murenabganges zwischen Innsbruck und Brenner bis voraussichtlich Dienstagabend nicht befahrbar.

Regen-Chaos: Wichtige Zugstrecken in Österreich eingestellt

Update vom 29. August, 11.00 Uhr: Wichtige Zugstrecken mussten wegen der Unwetter in Österreich eingestellt werden. Der ÖBB hat eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen. Es sind alle Fernverkehrszüge zwischen Salzburg, Spittal-Millstättersee, Villach und Klagenfurt betroffen. „Betroffen ist auch der Fernverkehr zwischen Graz und Innsbruck/Salzburg, der bis Bischofshofen fährt. Die Züge von Innsbruck nach Graz wenden in Zell am See“, so der ÖBB weiter.

Die Hochwasserlage hat sich derweil in einigen Teilen Österreichs entspannt. Wie die Behörden am Dienstag (29. August) berichteten, sind viele Pegelstände gesunken. Es hat zudem aufgehört zu regnen. Die Zivilschutzwarnungen für zwei Regionen in Tirol wurden aufgehoben. Der Großteil der Gemeinden im Ötztal ist mit dem Auto wieder erreichbar – das gilt allerdings noch nicht für Sölden.

In Bayern macht sich das Hochwasser dagegen immer deutlicher bemerkbar. „Die Hochwasserwelle aus dem österreichischen Einzugsgebiet hat die Stadt Passau erreicht“, warnt das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Es bestehe die Gefahr von Überschwemmungen. Der Hochwasserschwerpunkt verlege sich zunehmend auf die Donau.

Pegel der Flüsse und Gewässer in Österreich bedrohlich hoch

Update vom 29. August, 10.35 Uhr: Österreich kämpft mit Hochwasser. In Schärding in Oberösterreich warnte der Zivilschutz die Bevölkerung am Montagabend (28. August) vor dem ansteigenden Wasserpegel: Der Inn hat derzeit einen Wasserstand von rund 680 Zentimetern, berichtet krone.at. In Schärding werde nun nur noch in Zentimetern gerechnet. Normalerweise liege der Inn bei höchstens 410 Zentimetern. Mit Sandsäcken und Absperrungen werde versucht, das Wasser aufzuhalten und schwere Schäden zu verhindern. Es werde ein Anstieg des Inn auf sieben Meter erwartet – der Hochwasserschutz in Schärding reiche bis neun Meter, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Inn hat durch die starken Regenschauer einen enorm hohen Wasserstand. © Daniel Scharinger/imago

Hochwasser droht auch in Linz und Salzburg. Wie heute.at schreibt, werde ein Anstieg der Donau auf 6,30 Meter erwartet. Bis 6,80 Meter reiche der Hochwasserschutz. Die Salzach in Salzburg habe bereits einen Pegel von sieben Metern überschritten. Auch die Salzburger Seen führen durch die Unwetter deutlich mehr Wasser. „Die Gefahr, die von den Flüssen und Gewässern ausgeht, ist nach wie vor hoch“, warnte Tirols Krisenmanager Elmar Rizzoli im Ö1-Morgenjournal.

Einige Gemeinden im Ötztal sind aktuell von der Außenwelt abgeschnitten, darunter das beliebte Feriendorf Sölden. Zahlreiche Zufahrtsstraßen sind gesperrt, auch die Ötztalstraße. Ein Teil der Straße wurde durch die Wassermassen weggerissen. In Tumpen im Ötztal wurden 60 Personen vorsichtshalber evakuiert.

Starke Gewitterfront mit Starkregen in Wien

Update vom 29. August, 5.52 Uhr: Die Wetterlage in Österreich bleibt angespannt. In der Nacht zum Dienstag (29. August) wurde Wien von einer Gewitterfront mit Starkregen getroffen. Auch im Laufe des Dienstags bestehe die Gefahr von Gewittern, warnt der österreichische Wetterdienst GeoSphere.

Neben Wien sind auch die Regionen rund um Graz, St. Pölten, Klagefurt und Kärnten betroffen. Aufgrund von starken Schauern bestehe in den betroffenen Gebieten die Gefahr von Erdrutschen, Überschwemmungen und Überflutungen von Gebäuden. Bewohner müssen sich auf Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen.

Landespolizei Tirol gibt Auskunft über Unwetterlage in Österreich

Update vom 28. August, 21.57 Uhr: Die Unwetter in Österreich könnten zu einem Jahrhunderthochwasser führen. Bereits jetzt sind einige Gemeinden, beispielsweise Sölden, von der Außenwelt abgeschnitten. Etwa 70 Personen sollen evakuiert worden sein. Auch in Bayern befinden sich Einsatzkräfte im Dauereinsatz wegen Hochwasser.

Trotzdem zeigt sich der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Tirol auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA zuversichtlich: „Die Lage spitzte sich im Inntal bis zum Mittag zu. Wir müssen die Nacht abwarten, aber wir sind optimistischer, weil die Regenfälle nachgelassen haben. Die Lage hat sich entspannt und es wurden alle Vorkehrungsmaßnahmen entlang des Inntals getroffen, um möglichen Wassermassen den Weg zu versperren.“

Jahrhunderthochwasser in Österreich: Gemeinden sind nicht mehr erreichbar

Update vom 28. August, 20.31 Uhr: Im österreichischen Bundesland Tirol führten heftige Regenfälle zu hohen Pegelständen bei Bächen und Flüssen – lokal waren sie so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gerade das Ötztal sei betroffen, einige Gemeinden seien nicht mehr erreichbar, sagte Ministerpräsident Anton Mattle (ÖVP) in Innsbruck. Im Zillertal führte die Ziller gewaltige Wassermassen. Insgesamt waren am Montag rund 4000 Feuerwehrleute im Einsatz. Es kam vielerorts zu lokalen Überflutungen und zu Verkehrsbehinderungen auch im Bahnverkehr. Auch in Deutschland besteht wegen der Unwetter Alarmbereitschaft.

Dank der Warnungen der Meteorologen sei man vorbereitet gewesen, so Mattle. So sei in der Landeshauptstadt Innsbruck die mobile Hochwasserschutzwand frühzeitig installiert worden. Die Schlechtwetterfront sei schneller abgezogen als erwartet, sagte der Landeschef weiter. Damit zeichne sich zumindest eine leichte Entspannung ab. „Wir sind vermutlich mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Sehr hilfreich in dieser Situation seien die vor Jahren gebauten Stauseen gewesen, die das Wasser speichern könnten.

Wetterwarnungen für Österreich: Hochwasser können bevorstehen

Erstmeldung vom 28. August, 18.38 Uhr: Innsbruck – Das Wetter in Österreich schwankt derzeit zwischen Extremen aus starker Hitze, Unwettern und Überschwemmungen. Der Himmel über der Alpenrepublik ist momentan größtenteils wolkenverhangen, wobei sich dies in einigen Regionen zu Gewittern mit starken Regenfällen ausweiten kann: Am Montag könnten in Teilen des Landes weitere Hochwasser bevorstehen. In den beliebten Urlaubsregionen Slowenien, Italien und Kroatien kommt es zu Beginn dieser Woche ebenfalls teils erneut zu Überschwemmungen.

Wetter in Österreich: Land Tirol warnt am Sonntag und Montag vor steigenden Wasserständen

In der südöstlichen Steiermark sowie im Mittel- und Südburgenland ist laut österreichischem Wetterdienst GeoSphere gegen Montagabend hin mit Gewittern zu rechnen. Wiederholte Niederschlägen gibt es demnach im Osten und Südosten, wobei im Westen und Süden mit besonders starken Regenfällen zu rechnen ist. Der Regentrend setzt sich auch am Dienstag fort, wobei die Schauerwahrscheinlichkeit in den folgenden Tagen abnimmt.

Besonders in Tirol kann es wegen der Niederschläge, aber auch aufgrund der hoch liegenden Schneefallgrenze vermehrt zu Überschwemmungen kommen. Denn je höher diese Grenze, desto mehr Regen wird nicht als Schnee gespeichert, sondern fließt schneller ins Tal. Zwischen Sonntag und Montag erwartet das Land Tirol daher steigende Wasserstände, wie aus einer Mitteilung auf Facebook hervorgeht. In Innsbruck, der Landeshauptstadt Tirols, herrscht bereits Alarmstufe Rot, dort erwartet man laut Krone.at ein Jahrhunderthochwasser.

In Österreich bereitet man sich aufgrund der Unwetter auf ein Jahrhunderthochwasser vor. © Alexandra Schuler/dpa

„Aufgrund der hohen Pegelstände wurden Teilbereiche der Gemeindeeinsatzleitung hochgefahren. In einer Sitzung zu Mittag wurde entschieden, den Sonderalarmplan Inn zu aktivieren und die Brücken im Stadtgebiet besonders im Auge zu behalten, um entsprechend schnell eingreifen zu können“, sagte der Bürgermeister der direkt am Inn gelegenen Stadt, Georg Willi (Grüne), zu Krone.at.

Wetter in Kroatien, Slowenien und Italien: Kurz nach Flutkatastrophe erneut Hochwasser-Gefahr

Im Westen Kroatiens bis hoch zur slowenischen Hauptstadt Ljubljana waren für Montag und Dienstag ebenfalls Regenfälle und Gewitter gemeldet. Die Temperaturen liegen laut Wetteronline.de dennoch weiterhin hoch und verharren bei zwischen 29 Grad im Westen und 38 Grad im Osten. Am Montagvormittag zogen die Unwetter laut kleinezeitung.at bereits über die Adria-Halbinsel Istrien und sorgten dort für Starkregen, Hagel und teilweise Hochwasser. Ein Tornado zog am Montag zudem über die Region hinweg und verfehlte die Küstenstadt Rovinj offenbar nur knapp. In Porec flohen die Urlauber in die Hotels und suchten sicheren Unterstand.

Von starken Regenfällen betroffen war erneut auch Slowenien, das erst kürzlich mit einer Hochwasser-Katastrophe zu kämpfen hatte. Teile von Koper und Portorož standen Berichten zufolge am Montag unter Wasser. Gegen Abend könnten auch die Flüsse im Westen und Norden des Landes über die Ufer treten und erneut für Überschwemmungen entlang der Flussläufe sorgen, hieß es.

In Italien war die starke Hitze zuletzt ebenfalls Unwettern und kühleren Temperaturen gewichen. Gewitter zogen am Montag besonders durch die Regionen Ligurien und die Lombardei in Mittel- und Norditalien, wie Stol.it berichtete. Teilweise war es zu Überschwemmungen, Stromausfällen und der Unterbrechung von Eisenbahnverbindungen gekommen. Bis Mittwoch bleibt die Wetterlage laut Vorhersagen instabil und wechselhaft mit hoher Gewittergefahr, danach klettern die Temperaturen und die Sonne zeigt sich häufiger.

Schlechtwetterlage beruhigt sich wohl ab Mittwoch: Straßen bleiben teilweise gesperrt

Die Schlechtwetterlage in Österreich, Slowenien, Italien und Kroatien hält Prognosen zufolge bis Mittwoch an, danach beruhigt sich das Wetterchaos zusehends. Laut Experten werden solch extreme Wetterereignisse durch den menschengemachten Klimawandel künftig häufiger auftreten. „Der Klimawandel ist da“, mahnte UN-Generalsekretär António Guterres kürzlich. Der Juli war global der heißeste Monat seit Jahrtausenden. Laut ADAC sind sowohl in Österreich, Slowenien und Kroatien teilweise noch Straßen gesperrt, weshalb es für Urlaubsreisende zu Einschränkungen kommen kann. (mit dpa)