ESC-Finale 2023: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte im Überblick

Von: Yannick Hanke

Das große ESC-Finale 2023 aus Liverpool hat seinen Sieger gefunden. Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte der Länder finden Sie hier im Überblick.

München/Liverpool – Das endgültige Teilnehmerfeld steht fest und dem großen ESC-Finale 2023 aus Liverpool somit nichts mehr im Wege. Insgesamt 26 Länder nehmen am 13. Mai bei der großen Entscheidungsshow vom Eurovision Song Contest teil – darunter sogar Australien mit einem Sänger aus Deutschland.

ESC-Finale 2023: Experte rechnet mit Dreikampf – doch übers Ergebnis entscheiden Jury und Zuschauer

Im Vorfeld prognostiziert ein ESC-Experte einen Dreikampf für das Finale. Schweden, Finnland und Frankreich würden die Plätze auf dem Podest unter sich ausmachen. Ob das wirklich so eintritt, kann natürlich nicht mit Gewissheit gesagt werden. Dafür bedarf es erstmal die musikalischen Darbietungen der Teilnehmer am ESC-Finale 2023 abzuwarten – und im Anschluss die Punktevergabe durch Jury und das Telefon-Voting.

Über alle Ergebnisse, Platzierungen und Länder rund um den ESC 2023 werden Sie hier informiert – wie auch im großen Live-Ticker zum ESC-Finale 2023.

ESC 2023: Diese Länder haben sich für das Finale am 13. Mai in Liverpool qualifiziert

Abseits der Big Five beim ESC und dem Vorjahressieger, der Ukraine, mussten sich alle anderen Länder der Konkurrenz im Halbfinale stellen, um sich im Optimalfall für das ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool zu qualifizieren. Das endgültige Teilnehmerfeld gestaltet sich wie folgt:

Land: Act: Song: Österreich Teya & Salena Who the Hell is Edgar? Portugal Mimicat Ai coração Schweiz Remo Forrer Watergun Polen Blanka Solo Serbien Luke Black Samo mi se spava Frankreich La Zarra Évidemment Zypern Andrew Lambrou Break A Broken Heart Spanien Blanca Paloma Eaea Schweden Loreen Tattoo Albanien Albina & Familja Kelmendi Duje Italien Marco Mengoni Due vite Estland Alika Bridges Finnland Käärijä Cha Cha Cha Tschechien Vesna My Sister's Crown Australien Voyager Promise Belgien Gustaph Because Of You Armenien Brunette Future Lover Moldau Pasha Parfeni Soarele și luna Ukraine Tvorchi Heart Of Steel Norwegen Alessandra Queen Of Kings Deutschland Lord Of The Lost Blood & Glitter Litauen Monika Linkytė Stay Israel Noa Kirel Unicorn Slowenien Joker Out Carpe Diem Kroatien Let 3 Mama ŠČ Großbritannien Mae Muller I Wrote A Song

In dieser Reihenfolge treten die insgesamt 26 Länder auch beim ESC-Finale an – die Startreihenfolge ist zudem als PDF-Download verfügbar.

ESC-Finale 2023: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte im Überblick

Nicht zuletzt der ESC-Siegerin von 2012, Loreen, werden beim ESC-Finale 2023 große Chancen eingeräumt. Im ersten Halbfinale wusste sie mit einer starken, abgeklärten Performance zu überzeugen – und zog folgerichtig ins Finale ein. Eine Leistung, die es bei der großen Finalshow natürlich zu bestätigen gilt. Dann könnten ihr sowohl die Gunst der Jury als auch des Publikums hold sein.

Platz: Punkte: Land: Act: Song: Jury: Publikum: 1 583 Schweden Loreen Tattoo 340 243 2 526 Finnland Käärijä Cha Cha Cha 150 376 3 362 Israel Noa Kirel Unicorn 177 185 4 350 Italien Marco Mengoni Due vite 176 174 5 268 Norwegen Alessandra Queen of Kings 52 216 6 243 Ukraine Tvorchi Heart of Steel 54 189 7 182 Belgien Gustaph Because of You 127 55 8 168 Estland Alika Bridges 146 22 9 151 Australien Voyager Promise 130 21 10 129 Tschechien Vesna My Sister's Crown 94 35 11 127 Litauen Monika Lynkyte Stay 81 46 12 126 Zypern Andrew Lambrou Break a Broken Heart 68 58 13 123 Kroatien Let 3 Mama ŠČ 11 112 14 122 Armenien Brunette Future Lover 69 53 15 120 Österreich Teya & Salena Who the Hell is Edgar? 104 16 16 104 Frankreich La Zarra Évidemment 54 50 17 100 Spanien Blanca Paloma EAEA 95 5 18 96 Moldau Pasha Parfeni Soarele si luna 20 76 19 93 Polen Blanka Solo 12 81 20 92 Schweiz Remo Forrer Watergun 61 31 21 78 Slowenien Joker Out Carpe diem 33 45 22 76 Albanien Albina & Familja Kelmendi Duje 17 59 23 59 Portugal Mimicat Ai coração 43 16 24 30 Serbien Luke Black Samo mi se spava 14 16 25 24 Großbritannien Mae Muller I Wrote a Song 15 9 26 18 Deutschland Lord of the Lost Blood & Glitter 3 15

Deutschland wiederum setzt mit Lord of the Lost auf Dark-Rock aus Hamburg. Deren Sänger Chris Harms sprach im Vorfeld vom ESC-Finale darüber, wie er einem Handgranaten-Attentat knapp entkommen konnte – und lässt mit einem speziellen Foto aufhorchen. (han)