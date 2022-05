Sternschnuppen-Regen über Deutschland: Wann sind die Eta-Aquariiden besonders gut zu sehen?

Von: Anna Lorenz

Wer die Sternschnuppen bewundern will, muss früh aufstehen. © Karl-Josef Hildenbrand picture alliance/dpa

Tausende von Sternschnuppen prasseln in den kommenden Nächten auf die Erde nieder. Wer das Naturspektakel nicht versäumen will, sollte aber früh aufstehen.

München – Ein paar Mal im Jahr lohnt es sich, zum Frühaufsteher zu werden. Nämlich dann, wenn man staunender Teil eines ganz besonderen Naturschauspiels werden möchte. Genau so einen Anlass bietet das Himmelszelt nun in den kommenden Stunden. Wie in jedem Jahr quert die Erdkugel Anfang Mai nämlich eine gigantische Wolke an Kometenstaub, die sich als hellleuchtendes Spektakel in Form unzähliger Sternschnuppen über dem Schwarz der Nacht ergießt. Die Zeit der Eta-Aquariiden ist gekommen.

Eta-Aquariiden: Beeindruckendes Naturschauspiel im Mai

Die Eta-Aquariiden, die als Himmelsphänomen zwischen dem 19. April und 28. Mai jedes Jahr Millionen Schaulustige begeistern, leiten ihren Namen vom Sternbild des Wassermanns (lat.: Eri Aquarius) ab. Grund dafür ist, dass besagte Gestirnskonstruktion von der Erde aus betrachtet als Ursprung des Schnuppenschauers erscheint. Bis zu 100 Stück queren während der Zeit der Eta-Aquariiden pro Stunde das Himmelszelt. Der Wassermann selbst wird jedoch, während er sein funkelndes Füllrohr über die Dunkelheit der Nacht ausleert, nicht zu sehen sein – zu tief steht das Sternbild am Horizont.

Das beeindruckende, kosmische Phänomen ist nur eines im Jahreskreislauf der Schnuppenschauer. Neben den Geminiden im Dezember oder den Quadrantiden im Januar konnten Schaulustige erst im April den Funkenregen der Lyriden bestaunen.

Ursache der Eta-Aquariiden ist das Passieren einer Wolke aus Meteoriten, die der Halleysche Komet auf seiner Reise im Weltall hinterlassen hat. Unzählige Bruchstücke des Giganten verglühen dann beim Eintritt in der Erdatmosphäre und erhellen so als Sternschnuppen den Nachthimmel.

Sternschnuppen im Mai: Hier können Sie die Eta-Aquariiden am besten beobachten

Die Hauptnächte, in denen sich die Eta-Aquariiden beobachten lassen, sind zwischen dem 4. und 6. Mai. Erwartet werden etwa 50 Sternschnuppen pro Stunde – und die Zeichen, seinen persönlichen Wunschbringer zu Gesicht zu bekommen, stehen in diesem Jahr mehr als gut.

Da der Mond als abnehmender Halbmond kaum Sonnenlicht reflektieren wird, ist mit einer schwarzen Leinwand für das Meteoritengewitter zu rechnen. Wenn das Wetter mitspielt, sind die Eta-Aquariiden am östlichen Horizont zu bestaunen. Im Laufe des Morgengrauens bewegen sie sich in südöstliche Richtung. Wer das sensationelle Spektakel nicht verpassen will, sollte aber früh ins Bett gehen – denn die beste Darbietung wird zwischen 3 und 5 Uhr morgens stattfinden; danach sind die Sternschnuppen im aufkommenden Tageslicht nur noch schwer auszumachen. Hinweis: Nutzen Sie Hilfsmittel zur Himmelskörperbeobachtung nur nach Instruktion, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. (askl)