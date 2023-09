Nun steht fest: Venedig verlangt ab 2024 Eintritt – so viel müssen Italien-Tagestouristen zahlen

Von: Robin Dittrich

Venedig gehört zu den Städten mit den meisten Touristen in ganz Europa. Gebühren sollen helfen, den Ansturm zu bewältigen. Nach langer Planung ist sie nun beschlossen.

Update vom 12. September, 21.38 Uhr: Die Bilder gingen damals um die Welt: Das Wasser in den Lagunen von Venedig war während der Corona-Pandemie so klar und rein, dass sogar Delfine darin gesichtet worden sein sollen. Heutzutage sicherlich undenkbar. Die Besucher kehrten schnell nach der Aufhebung des Lockdowns und des Reiseverbots zurück und mit ihnen der ungebremste Massentourismus.

Vor allem Kreuzfahrtgäste machen dem UNESCO-Kulturerbe zu schaffen. In den Sommermonaten, der Hauptsaison, sind an einigen Tagen mehr als doppelt so viele Besucher in der Lagunenstadt wie Einwohner. Nicht einmal mehr 50.000 sollen im Kern noch dauerhaft beheimatet sein. Um gegen die Menschenmengen vorzugehen, stand schon lange eine Touristengebühr im Raum. Nun wurde sie am Dienstagabend (12. September) beschlossen.

Venedig geht gegen Massentourismus vor: Gemeinderat beschließt Gebühr für Besucher

Wie zuvor schon angekündigt, soll die neue Regel ab 2024 bereits in Kraft treten. Vorerst zeitlich begrenzt auf jene 30 Tage, die erfahrungsgemäß am stärksten von Touristen besucht würde. Fünf Euro fallen dann für jene Besucher an, die nur einige Stunden in die Stadt wollen. Wer eine Unterkunft gebucht hat, den betrifft es nicht.

Venedig geht nun entschlossen gegen den Massentourismus vor: Ab 2024 wird für Tagesbesucher eine Gebühr fällig. Dies träfe vor allem Kreuzfahrtgäste, die zuhauf in die Stadt kommen. © Imago

Der Gemeinderat von Venedig hat allerdings angekündigt, die Regel ausweiten zu wollen. Geplant ist, auf mittelfristige Sicht die Gebühr auch über einen längeren Zeitraum von Tagestouristen zu verlangen. Befürchtet werden „irreversible Schäden“ in der Stadt, die bereits 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekürt wurde. Fluch und Segen zugleich: Die Ehrung brachte nochmals einen gehörigen Schwung in den Tourismus. Angesichts der Umstände erwägt die Kommission wohl, Venedig auf die Liste der „bedrohten Weltkulturerben“ zu nehmen. Damit würde sie sich neben historischen Städten wie Timbuktu oder der Altstadt von Damaskus einreihen.

Wer ab kommendem Jahr die italienische Lagunenstadt besuchen, aber nicht über Nacht bleiben möchte, muss sich wohl vorab im Internet einen QR-Code besorgen, der nachweist, dass die fällige Gebühr entrichtet wurde. Wer ohne erwischt wird, muss mit einem Knöllchen zwischen 50 und 300 Euro rechnen.

Venedig will Gebühren für einen Tagesbesuch erheben

Erstmeldung vom 7. September 2023:

Venedig – Wer im kommenden Jahr nur für einen Tag nach Venedig möchte, muss allem Anschein nach Eintritt bezahlen. Das beschloss jetzt der Tourismusausschuss der italienischen Lagunenstadt.

Venedig will Gebühren für einen Tagesbesuch erheben

Rund 20 Millionen Touristen besuchen die Kanalstadt Venedig jährlich. Am Tag drängen teils knapp 100.000 Besucher durch die engen Gassen. Ab 2024 sollen diese Urlauber für einen Tagesbesuch zahlen müssen. Fünf Euro Gebühr will die italienische Lagunenstadt erheben, um den Massentourismus unter Kontrolle zu bekommen. Abschließend über die Pläne des Tourismusausschusses soll wohl am kommenden Dienstag (12. September) entschieden werden.

Über 20 Millionen Touristen empfängt Venedig jährlich – ab 2024 sollen Tagesbesucher eine Gebühr zahlen. © Independent Photo Agency Int./Imago (Symbolbild)

Ausschließen will Venedig seine Besucher jedoch keinesfalls, das beteuerte Bürgermeister Luigi Brugnaro. Er gab an, dass die Stadt auch für Tagesurlauber zugänglich bleiben werde. Die teils 100.000 Besucher überlasten die Stadt aber zunehmend, in dessen Kern nur etwa 50.000 Einwohner leben. Rund um den Markusplatz ist im Sommer kaum noch ein Durchkommen, vor allem Kreuzfahrtschiffe bringen eine Vielzahl an Touristen in die Stadt. Diese erwarten künftig auch höhere Bußgelder für Vergehen in Italien. Für die Tourismus-Ministerin können diese Bußgelder gar nicht hoch genug sein.

Gebühren sollen im Jahr 2024 probeweise eingeführt werden

Bereits zu Beginn des Jahres wurde über eine Gebühr nachgedacht, dort wurden über Drehkreuze auf mehreren Brücken gesprochen, mit denen die Besucher gezählt werden sollten. Bis jetzt wurde der Beschluss allerdings immer wieder verschoben. In einer Testphase soll für Tagesbesucher in der Innenstadt ein Eintritt erhoben werden. Diese Phase startet im Januar 2024, wenn sie sich bewährt, kann das System im Sommer dauerhaft durchgesetzt werden.

Übers Internet sollen sich Urlauber einen QR-Code besorgen und auf ihr Handy laden – bei einer Kontrolle muss dieser vorgezeigt werden. Wer den QR-Code nicht vorzeigen kann, muss mindestens 50 Euro Strafe zahlen. Die Pflicht für eine Eintrittsgebühr nach Venedig gilt nur für Menschen über 14 Jahren. „Ich appelliere an die Zusammenarbeit aller, damit Venedig gerettet und die älteste Stadt der Zukunft werden kann“, gab sich Bürgermeister Brugnaro zuversichtlich. Die Unesco berät aktuell, ob Venedig auf die Liste des „bedrohten Kulturerbes“ gesetzt wird. (rd mit dpa)