„Passt auf Leute, die Regeln haben sich geändert“: Kroatien-Urlauberin zahlt nach Regelverschärfung Lehrgeld

Von: Christina Denk

Teilen

Die kroatische Stadt Split hat Regeln, unter anderem gegen Alkohol, erhoben. Eine Frau zahlte nun 150 Euro – weil sie vor einer Bar auf einen Freund wartete?

Split – Geldstrafen für Alkohol, Bademode und Urinieren in der Altstadt. Die kroatische Urlaubsstadt Split hat die Regeln für sein historisches Zentrum deutlich verschärft. Seit Juni wird streng auf das Verhalten der Touristen geachtet. Kroatien will unter anderem den Sauftourismus einschränken. Das Bußgeld einer Frau sorgte in den sozialen Medien nun jedoch für Aufsehen. Zahlte sie 150 Euro, weil sie 30 Sekunden vor einer Bar stand?

Kroatien-Urlauberin kassiert nach Regelverschärfung saftiges Bußgeld: Wegen 30 Sekunden?

Auf dem TikTok Account „Split Boat Party“ teilte die Frau ihre Strafe. Sie wedelte mit dem roten Zettel. „Oh, das ist ein 150-Euro-Bußgeld für das Trinken von Alkohol auf der Straße in Kroatien“, kommentierte sie. Sie warnt Touristen: „Passt auf Leute, die Regeln haben sich geändert.“

„Du musst schon sehr wild sein, um das zu bekommen, es passiert so gut wie nie“, kommentiert ein Nutzer. Doch offensichtlich kassiert man leichter eine Strafe, als von der Userin vermutet. In einem zweiten Video erklärt die Frau, die laut eigener Aussage seit einem Jahr in Kroatien lebt, die Hintergründe ihrer Strafe.

Split Standort Stadt im Süden Kroatien Einwohnerzahl 159.020 (Stand: 31. Dezember 2021) Fläche 79,33 km²

Man müsse sich nicht extrem wild benehmen, um 150 Euro für einen Alkoholverstoß zu zahlen, erzählt die Frau. Sie habe vor einer Bar nach einem ihrer Mitbewohner Ausschau gehalten, in der Hand offenbar ein Glas mit Alkohol. „Ich war vielleicht 30 Sekunden außerhalb der Bar“, erzählt sie auf TikTok – „vielleicht zwei Schritte.“ Dann seien Polizisten vorbeigekommen. Die vier bis fünf Leute, die zu diesem Zeitpunkt laut Video vor der Bar standen, hätten alle ein Bußgeld bekommen – 150 Euro für Alkohol auf der Straße im historischen Zentrum.

Allgemein stimme die Frau den Regelverschärfungen zu, sagt sie auf TikTok. Touristen zeigten oft wenig respektvolle Verhalten gegenüber dem aktuell recht teuren Kroatien. Sie werde das Bußgeld zahlen, doch „in dieser speziellen Situation glaube ich, war es ein wenig extrem“, bewertet sie den Vorfall. Und sie warnt noch einmal die Touristen, die trotz großer Schilder die Regeln wohl häufig nicht kennen würden.

Sieben sehenswerte Orte in Kroatien Fotostrecke ansehen

Split verschärft Regeln für Kroatien-Touristen: Reaktionen auf Bußgeld folgen prompt

Noch bevor die Frau aus Kroatien den weiteren Kontext zu ihrem Bußgeld veröffentlichte, wird in der Kommentarspalte des ersten Videos bereits klar: Bürgerinnen und Bürger in Kroatien unterstützen, offensichtlich, die neuen Maßnahmen. Bemerkungen wie „endlich“, „exzellent“, „Das Land heilt“ oder Ich bin „stolz auf mein Land“ folgten zuhauf auf den Bußgeldbescheid.

Split erhebt für Alkohol auf den Straßen im historischen Zentrum Bußgelder. Die Frau teilte ihre Strafe auf TikTok. © Screenshot TikTok Split Boat Party

Einige wunderten sich aber auch: „Ist es nicht überall verboten, an öffentlichen Orten zu trinken?“ Tatsächlich schränken immer mehr Urlaubsländer den öffentlichen Alkoholkonsum ein. Dazu zählen neben Kroatien auch Italien und Spanien. (chd)