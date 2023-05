An der Brennerautobahn: Monteure befestigen Windräder an Österreichs höchster Brücke

Von: Johannes Welte

Ein abgeseilter Monteur befestigt das Miniwindkraftwerk am Brückenpfeiler © ASFINAG/Alpsolut Pictures

Fast jeder kennt sie: die Europabrücke an der Brennerautobahn in Tirol. Ein Start-up aus Berlin hat an ihren Pfeilern jetzt Mini-Windräder angebracht.

Patsch - Dienstag an der Europabrücke bei Patsch (Bezirk Innsbruck Land) in Österreich: Während oben auf der Fahrbahn die Lkw-Kolonnen die Brennerautobahn hinauf und hinab donnern, seilen sich zwei Monteure über der Schlucht des Sillbachs an den Brückenpfeilern hinab. Der höchste davon ist 146,5 Meter hoch, bis zum Ufer der Sill tief unten in der Schlucht sind es sogar 190 Meter.

Europabrücke in Österreich: Montagearbeiten über dem Abgrund

Es sind professionelle Industriekletterer, die acht Mini-Turbinen auf einer Höhe von 140 Metern über Grund installieren. Bohren, dübeln, schrauben, Kabel verlegen über dem Abgrund - die Monteure kennen das, sie lachen beim Foto in die Kamera. Sie hängen an einem Wartungsschlitten, der unter der Fahrbahn hin und her gerollt werden kann.

Der österreichische Mautautobahnbetreiber ASFINAG testet die Turbinen mit dem Berliner Start-up MOEWA GmbH - eine Ausgründung der technischen Universität Berlin. Das Start-up hat ein modulares Windenergiesystem entwickelt, das nach dem Lego-Prinzip aufgebaut ist und auch an Funkmasten verwendet werden kann.

Die Europabrücke am Brenner. Der mittlere Pfeiler ist 146,5 Meter hoch © Johannes Welte

Europabrücke an der Brennerautobahn: Miniturbinen liefern Strom für ein Einfamilienhaus

Die Windmessungen der Asfinag hatten ergeben, dass Mikro-Windräder an den Pfeilern Sinn ergeben könnten. Dank der Daten der Windmessung an der Europabrücke geht die Asfinag davon aus, dass die Anlage mit einer Nennleistung von vier Kilowatt Energie in der Größenordnung von rund 5000 Kilowattstunden liefern wird – das reicht theoretisch für ein größeres Einfamilienhaus. Zum Vergleich: Einer der knapp 7000 Sattelschlepper, die täglich über die Brücke fahren, hat einen Motor mit einer Leistung von über 350 Kilowatt.

Die Asfinag setzt darum jetzt auf die CO2-sparende Windkraft: „Diese saubere Energie verwenden wir direkt vor Ort für die Mautstelle bei Patsch“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiter: „Gibt es eine Überdeckung, wird überschüssige elektrische Energie ins Netz rückgespeist.“ Man arbeite bereits auch mit Photovoltaik und Kleinwasserkraftwerken.

Europabrücke an der Brennerautobahn in Österreich: Das Beispiel könnte weltweit Schule machen

Die Mini-Turbinen an der Europabrücke sind ein Test: „Das Pilotprojekt wird uns wesentliche Aufschlüsse geben, inwieweit wir diese Mikrowindturbinen an unseren Brücken in ganz Österreich künftig einsetzen können,“ erklärt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Weitere Brücken in Tirol und Vorarlberg würden bereits als weitere Standorte für die Mini-Turbinen untersucht.

„Noch wichtiger werden aber die Erfahrungen und Erkenntnisse im Echteinsatz sein, um eine mögliche Ausrollung von Turbinen an Brückenpfeilern zu prüfen“, so Siegele weiter. Auch andere Länder könnten sich für die Brückenturbinen interessieren.

Österreich: Die Tage der Brücke sind gezählt

Die Europabrücke wurde am 17. November 1963 nach dreieinhalb Jahren Bauzeit eingeweiht. Sie überspannt das Wipptal, in dem die Sill Richtung Innsbruck fließt. 23 Menschen kamen beim Bau ums Leben. Das 815 Meter lange Bauwerk war nach seiner Fertigstellung zehn Jahre lang die höchste Brücke der Welt und ist noch heute die höchste Österreichs.

Die Pfeiler aus Stahlbeton sind hohl, ebenso der Überbau. Über die fünfspurige Brücke fuhren 2022 elf Millionen Pkw und 2,4 Millionen Lkw. Seit 1984 dürfen auch Fußgänger die Europabrücke benutzen, die links und rechts zwei Stege hat. Es wird auch Bungee-Jumping angeboten. Die Tage der Brücke sind allerdings gezählt: Die ASFINAG plant einen Neubau, der für die Jahre 2040 bis 2044 geplant ist.