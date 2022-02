Eurojackpot: Fünf neue Änderungen treten schon bald in Kraft

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Mann füllt einen Eurojackpot-Lotterieschein aus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Viele Eurojackpot-Fans dürfte das freuen: schon bald treten gleich mehrere Änderungen in Kraft. So wird es unter anderem eine zweite Ziehung geben.

München - Einmal im Leben im Lotto gewinnen, das dürften sich viele Menschen Woche für Woche wünschen. Für die wenigsten Menschen wird dieser Traum Realität. Nun dürfte diese Chance für alle Teilnehmenden des Eurojackpot jedoch steigen. Ab Freitag, 25. März 2022, treten nämlich wichtige Änderungen in Kraft. Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen finden Sie jeden Freitag hier.

Wie Lotto.de auf seiner Homepage in einem Statement erklärt, verändern sich ab diesem Tag die Spielregeln für die europäische Lotterie. Grund dafür sei der „Wunsch der Spielteilnehmenden von Eurojackpot nach einer attraktiven und modernen Lotterie“. Dabei können sich Teilnehmer über gleich zwei Ziehungen freuen, auch ein Anstieg des Maximal-Jackpots wird eingeführt. Die ab dem 25. März in Kraft tretenden Änderungen gliedern sich demnach in insgesamt fünf Punkte:

Eine zweite Ziehung am Dienstag wird eingeführt.

Der Jackpot rolliert zukünftig: Von Freitag zu Dienstag, von Dienstag zu Freitag.

Der Maximal-Jackpot steigt von 90 auf 120 Millionen Euro.

Die Spielformel wird angepasst. Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10, wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12.

wird angepasst. Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10, wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12. Die Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht.

Wie in dem Statement weiter erklärt wird, bleibt der Spieleinsatz von zwei Euro pro Tippreihe unverändert. Hinzu komme demnach eine Bearbeitungsgebühr, die weiterhin regional unterschiedlich ausfallen könne.

Erst im vergangenen Jahr konnte sich ein Eurojackpot-Spieler aus Deutschland über eine Mega-Summe freuen. Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat beim Eurojackpot abgeräumt und sich ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht.