Eurojackpot am 15.06.2018: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen

Eurojackpot am 15.06.2018: Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen der europäischen Lotterie. 90 Millionen Euro waren am Freitag im Jackpot.

Eurojackpot ist eine europäische Lotterie mit hohen Gewinnen, die wöchentlich verlost werden. Anders als bei dem deutschen Klassiker Lotto 6 aus 49, sind für den Eurojackpot sämtliche Lotto-Spieler aus 18 europäischen Ländern teilnahmeberechtigt. Jede Woche werden zehn Millionen Euro verlost, maximal steigert sich dieser Gewinn auf 90 Millionen.

Der Eurojackpot wird am Freitag, 15.06.2018, ausgelost. Es stehen 90 Millionen Euro als Gewinn bereit. Im Folgenden haben wir für Sie die aktuellen Gewinnzahlen aufgelistet.

Eurojackpot: Hier finden Sie die Gewinnzahlen der Auslosung vom Freitag, 15.06.2018

Der Eurojackpot wird am Freitag, 15.06.2018, ausgelost. Die offiziellen Gewinnzahlen finden Sie hier:

Gewinnzahlen (5 aus 50): 1 5 7 9 21

1 5 7 9 21 Eurozahlen (2 aus 10): 3 10

Die Gewinnkategorie I (5 Zahlen, 2 Eurozahlen) wurde im Eurojackpot am 10.11.2017 einmal gewonnen: Der Gewinn waren 23.425.613,90 Euro. Über 900.000 Euro gingen an einen Gewinner aus Oberbayern.

Alle Zahlen zum Eurojackpot finden Sie auf der offiziellen Seite des Gewinnspielanbieters.

(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.eurojackpot.de, Stand: 15.06.2018)

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?

Die Regeln des Eurojackpots sind nicht schwer: Um den Jackpot zu knacken, brauchen Sie beim Eurolotto insgesamt sieben richtige Zahlen. Für die Auslosung werden diese sieben Zahlen aus verschiedenen Lostrommeln gezogen. Zunächst werden fünf Zahlen von 1 bis 50 gezogen. Anschließend erfolgt eine Ziehung aus den Lostrommeln „Pearl“ und „Venus“, hieraus wird jeweils eine Zahl von 1 bis 10 durch Zufall ermittelt.

Das heißt, Sie kreuzen als Spieler auf ihrem Lottoschein zunächst 5 von 50 Zahlen pro Feld an. Für die zwei Zusatzzahlen kreuzen Sie außerdem zwei aus zehn Zahlen an. Insgesamt reichen Sie also einen Lottoschein mit sieben von ihnen getippten Zahlen ein. Für die Teilnahme müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.

Eurojackpot: Jeder vierte Deutsche will nicht, dass der „Chef“ gewinnt

Eurojackpot: Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurolotto?

Gewinnen ist leider nicht ganz so einfach wie die Teilnahme: Um den kompletten Jackpot zu knacken, müssen Sie als einziger Spieler in ganz Europa die Eurolotto-Zahlen richtig vorhersagen. Den Hauptgewinn erhalten Sie also bei insgesamt sieben richtigen Zahlen. Es gibt aber in zwölf Gewinnklassen auch einige kleinere Gewinne. Das ist ein Unterschied zum deutschen Lotto 6 aus 49: Hier gibt es neben der Hauptgewinnklasse nur noch acht weitere Gewinnklassen. Die Gewinnchance für den Eurojackpot liegt dabei bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 95 Millionen, für die zweite Gewinnklasse ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 Millionen.

Wann werden die Lottozahlen des Eurojackpot gezogen?

Wenn Sie die Auslosung verpasst haben, können Sie in unserem Artikel die stets aktualisierten Gewinnzahlen nachlesen. Eurojackpot bietet außerdem eine Online-Gewinnabfrage an, die Sie unter diesem Link in Anspruch nehmen können. Hier tragen Sie ganz einfach die von Ihnen getippten Zahlen ein und erfahren, ob Sie in einer Gewinnkategorie Glück hatten.

Um 21 Uhr deutscher Zeit werden jeden Freitag die Eurojackpot-Zahlen ausgelost. Die Auslosung selbst findet in Helsinki, der finnischen Hauptstadt, statt. Live verfolgt werden kann die Ziehung nur im finnischen TV, in den restlichen Ländern wird diese nicht direkt übertragen. In allen anderen europäischen Ländern kann nach der Ziehung eine Rückschau auf YouTube angesehen werden.

Welche Zahlen werden beim Eurojackpot am häufigsten gezogen?

Eurojackpot selbst veröffentlicht Statistiken über die am häufigsten gezogenen Zahlen im Eurolotto.

Hier eine Übersicht über die am häufigsten gezogenen Zahlen im Eurojackpot (Stand: November 2017):

Nummer Häufigkeit 19 39 1 37 10 37 40 36 14 36 seltensten gezogen wurden, sind in der Statistik dokumentiert. Hier eine Übersicht über die seltensten Eurolotto-Zahlen (Stand: November 2017):

Nummer Häufigkeit 48 20 2 21 24 22 36 23 26 25 Auch die Zahlen, die bislang amgezogen wurden, sind in der Statistik dokumentiert. Hier eine Übersicht über die seltensten Eurolotto-Zahlen (Stand: November 2017):

Eurojackpot: Die Rekordgewinne des Eurolotto

Der höchste Jackpot, der von einer Person im Eurojackpot geknackt wurde, war ein Gewinn von 90.000 Euro. Dies ist laut „lottoland“ bereits zwei Mal passiert: Einmal kam der Gewinner oder die Gewinnerin aus Tschechien, das andere Mal aus Deutschland. Tatsächlich sollen die deutschen Teilnehmer besonders oft in der Gewinnerliste vertreten sein: Unter den Top 10 der Eurojackpot-Gewinner sind sechs Deutsche aufgelistet. Damit wäre Deutschland mit Abstand das größte Glückspilz-Land der Eurozone. Statistisch gesehen ist das aber nicht allzu schwer zu erklären: Deutschlands Einwohnergröße erhöht dementsprechend die Chance, dass ein deutscher Teilnehmer den Jackpot knackt. Den zweiten Platz belegt übrigens Finnland - hier nehmen prozentual sehr viele Spieler teil, da der Eurojackpot in Finnland populärer ist als in vielen anderen Ländern der Eurozone.

Eurojackpot: Hilfe bei Glücksspielsucht

Eurojackpot ist ein europaweites Glücksspiel. Die Teilnahme an Glücksspielen kann süchtig machen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie von einer Glücksspielsucht betroffen sind oder Hilfe benötigen, können Sie unter „Check dein Spiel“ ihr Verhalten beim Glücksspiel testen und eine Beratung in Anspruch nehmen. Falls Sie Hilfe benötigen oder sich über eine mögliche Glückspielssucht informieren wollen, finden Sie alle Informationen dazu auf der Seite der BZGA oder auf „Spielen mit Verantwortung“.

