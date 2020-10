Gewinnzahlen am Freitag, 16.10.: Wer knackt die 57 Millionen Euro im Eurojackpot?

Am Freitag, 16.10., werden im Eurojackpot stolze 57 Millionen Euro sein. Um zu den glücklichen Gewinnern zu gehören, brauchte es die richtigen Lottozahlen. Alles, was Spieler zur Ziehung wissen müssen.

Lüdenscheid/Helsinki - Der Eurojackpot ist für viele Lotto-Spieler so etwas wie der Höhepunkt der Woche. Jeden Samstag treten bei dem Glücksspiel Spieler aus insgesamt 18 teilnehmenden Ländern im Kampf um den Jackpot an. In dieser Woche werden 57 Millionen Euro im Jackpot sein, die Lotto-Ziehung findet am Freitag, 16.10., um 20 Uhr statt. Kurz danach werden immer die Zahlen bekanntgegeben.

Zahlen 5 - 11 - 35 - 44 -50 Eurozahlen 4 - 10

Alle Angaben ohne Gewähr.

