US-Journalist in Russland festgenommen – Regierung „zutiefst besorgt“

Der Wall Street Journal-Journalist Evan Gershkovich wurde wegen angeblicher Spionage für die USA in Russland verhaftet © The Wall Street Journal/AP/picture alliance/dpa

Dass der „Wall Street Journal“-Reporter Evan Gershkovichs in Russland inhaftiert wurde, sorgt in den Vereinigten Staaten für heftige Sorge. Schwebt er in Lebensgefahr?

Inmitten einer heftigen Medien-Zensur Russlands kam es nun zur Inhaftierung des US-Journalisten Evan Gershkovich. Der US-Korrespondent, der seit Jahren in Russland wohnt und dort für das Wall Street Journal schreibt, wurde wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Die US-Regierung äußerte bereits ihre Sorge über Gershkovichs Verbleib, und das nicht ohne Grund...

BuzzFeed.de hat hier alle Informationen zur Inhaftierung des US-Journalisten in Russland.