Explosion in Eschweiler: Verdächtiger in U-Haft

Nach der schweren Explosion in Eschweiler hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. © Thomas Banneyer/dpa

Bei einer Explosion im nordrhein-westfälischen Eschweiler werden 15 Menschen verletzt. Jetzt nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Eschweiler - Nach der Explosion in einem Haus in Eschweiler mit 15 Verletzten ist ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen am Samstag mit. Gegen den Beschuldigten sei Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Zu Hintergründen und möglichen Motiven dauerten die Ermittlungen an. Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft Deutscher.

Durch die Druckwelle der Explosion am Donnerstagabend wurde nach Angaben der Ermittler eine Vielzahl von Gebäuden erheblich beschädigt. 15 Personen wurden verletzt. Davon mussten vier stationär behandelt werden. Zwei erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Mit Verweis auf die Privatsphäre der Betroffenen machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. dpa