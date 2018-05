Explosion und Feuer in Lackierbetrieb: Mitarbeiter schwer verletzt

In einer Lackierhalle in Hann. Münden ist ein Feuer ausgebrochen. Ein 51-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Münden - In einer Lackierkabine eines Lackierereibetriebs in Hann. Münden ist laut Polizei am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, anschließend kam es wohl zu einer Explosion.

Ein 51-jähriger Mitarbeiter wurde schwer verletzt: Er erlitt Brandverletzungen am Oberkörper. Ein Kollege (44) kam zudem wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Wegen starker Rauchentwicklung bittet die Polizei die Anwohner aber, ihre Fenster geschlossen zu halten.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Armin Forster (Symbolbild)