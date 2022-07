Erstes Todesopfer in Portugal, Evakuierungen in Frankreich: Europa stöhnt unter der Extrem-Hitze

Von: Jennifer Lanzinger

Feuerwehrleute versuchen, einen Waldbrand in der Nähe von Besseges in Südfrankreich zu löschen. (Archivbild) © Sylvain Thomas/AFP/dpa

Extrem-Hitze in Europa: während in Portugal ein erstes Todesopfer beklagt wird, werden in Frankreich Campingplätze evakuiert. Auch Spanien und Italien sind betroffen.

Berlin/Lissabon/Rom – Während in Deutschland ab Mittwoch die Hitze-Welle für sommerliche Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke sorgt, ächzt Südeuropa unter Temperaturen jenseits der 40 Grad. Zahlreiche Regionen kämpfen bereits gegen Waldbrände an, das erste Todesopfer beklagt nun Portugal.

Viele Experten hatten die Hitze-Welle vorausgesagt, in Südeuropa sorgen die hohen Temperaturen für eine schwierige Lage. Extreme und andauernde Hitze in Spanien und Portugal, verheerende Trockenheit in Italien, massive Brände in Frankreich: Obwohl die Temperaturen in Teilen Deutschlands ebenfalls auf hochsommerliche 34 Grad steigen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch angesichts der schwierigen Lage in Südeuropa vor Panikmache.

Extrem-Hitze überrollt Europa: bis zu 44 Grad in Spanien – „Hölle“ im Urlaubsparadies

Vor allem Spanien wird aktuell von einer Gluthitze heimgesucht. Der Wetterdienst Aemet rief am Mittwoch für 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften des beliebten Urlaubslandes Alarm aus. Es sei „die Hölle“, schrieb die Zeitung El País. Laut Aemet wird diese zweite Hitzewelle des Jahres in Spanien wohl eine der längsten seit Beginn der Wetter-Erfassungen im Jahr 1975.

Besonders heiß sollte es am Mittwoch mit Temperaturen von bis zu 44 Grad in Andalusien im Süden und in Extremadura im Westen des Landes werden. Im Zusammenspiel mit einer seit Wochen anhaltenden Dürre und starken Winden begünstigt die Hitze den Ausbruch und die Ausbreitung von Waldbränden.

Extrem-Hitze sorgt für zahlreiche Waldbrände in Portugal

Das aktuell schlimmste Feuer wütete weiterhin in der Gemeinde Las Hurdes nahe der Grenze zu Portugal. Auch in dem Nachbarland kämpften Feuerwehr und Zivilschutz bei teils deutlich über 40 Grad vor allem im Zentrum des Landes gegen Waldbrände. Mittlerweile verzeichnet das Land auch ein erstes Todesopfer. Nach Ausbruch des Feuers in der Ortschaft Murtosa im Norden des Landes sei eine tote Frau entdeckt worden.

Waldbrände auch in Frankreich – Campingplätze evakuiert

Auch in Frankreich sorgen die extremen Temperaturen für Waldbrände, an der französischen Atlantikküste brachten Einsatzkräfte tausende Menschen vor sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit. Am Mittwochmorgen wurden bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt. 6000 Menschen wurden an andere Orte verlegt, wie die Präfektur der Gironde mitteilte. In dem Gebiet wurden Temperaturen von 37 Grad erwartet.

Extrem-Hitze sorgt auch in Italien für Waldbrände

Die italienische Feuerwehr in der toskanischen Provinz Massa Carrara an der Grenze zu Ligurien kämpfte am Mittwoch gegen Flammen an einem schwer zugänglichen Hügel, wie die Behörden der Toskana mitteilten. Auch die Feuerwehr in Südtirol war in Bozen am Mittwoch weiter mit dem Löschen eines Waldbrandes beschäftigt.

Hitze-Welle zieht weiter nach Deutschland – DWD-Sprecher gibt jedoch Entwarnung

In Deutschland sollte die Temperatur derweil laut DWD-Vorhersage im Südwesten auf 34 Grad steigen. Auch sonst sei mit 25 bis 31 Grad fast überall bis auf die Küstenregion ein warmer bis heißer Sommertag zu erwarten. Und die Aussichten für die kommenden Tage bleiben sommerlich.

In Deutschland gibt es aktuell noch keinen Grund zur Sorge. Am Mittwoch klettert das Thermometer vielerorts auf über 30 Grad, die 40-Grad-Marke wird hier jedoch noch nicht angepeilt. Während ein Experte zu Beginn der Woche noch ein Knacken der 40-Grad-Marke ins Spiel gebracht hatte, sieht ein DWD-Sprecher dafür noch keinen Hinweis. Zumindest die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage gebe keinen Hinweis darauf, dass die 40-Grad-Marke erreicht werde und bisherige Temperaturrekorde wackeln könnten, sagte ein DWD-Sprecher.

