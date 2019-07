Wetter-Experte Kachelmann fürchtet noch Schlimmeres als die Hitze

So, jetzt ist aber rein gar nichts mehr übrig von Ihrer tollen Argumentation, Ihren Versuchen, Klimawandel zur Klimaerwärmung umzudeuten ( Es wird ganz klar vom Klimawandel und einer Veränderung des Klimasystems gesprochen) etc.

Zur Einordnung der Fakten 1) 'Der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist klar und die jüngsten anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen sind die höchsten in der Geschichte. Die jüngsten Klimaänderungen hatten weitverbreitete Folgen für natürliche Systeme und solche des Menschen.' So lautet eine der Kernbotschaften des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC). Die Klimawissenschaft, deren Erkenntnisstand der IPCC etwa alle sieben Jahre in einem Sachstandsbericht zusammenfasst, erforscht seit Jahrzehnten Klimaschwankungen, durch den Einfluss von Sonnenaktivität, Erdumlaufbahn, Vulkanausbrüchen, El-Niño-Ereignissen etc. Das Ergebnis: Ohne die menschliche Aktivität, insbesondere die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, lassen sich die beobachteten Veränderungen im Klimasystem nicht erklären. 2) Der natürliche Wechsel von Kalt- und Warmzeiten erfolgt über Jahrzehntausende. Diese enorm langen Zeiträume der Erdgeschichte sind auf den Planungs- und Erfahrungshorizont des Menschen übersetzt Ewigkeiten. D ie derzeit beobachtete, im Vergleich dazu schnelle Erwärmung in nur 150 Jahren mit ihren vielfältigen Folgen ist eine völlig neue Entwicklung. Der Vergleich mit früheren Warmzeiten ist unzulässig. Die Menschheit und unsere Kultur und Technologien haben keinen dieser Wechsel erlebt, sondern haben sich in einer ungewöhnlich langen Warmzeit ohne große klimatische Schwankungen entwickelt. 3)

Einige Personen aus Politik und Medien scheinen derzeit motiviert, altbekannte und längst widerlegte Zweifel an der Existenz des vom Menschen verursachten (anthropogenen) Klimawandels sowie an der Wissenschaftlichkeit des Weltklimarates öffentlich zu äußern. Die Forscherinnen und Forscher des Deutschen Klima-Konsortiums widersprechen und stellen die Fakten klar.

Danke, dass wir uns weiter unterhalten können :).

zu 1)

Doch. Das ist der Clou. Ich bin alles andere als ein "Klimaskeptiker". Ich reibe mich am "Menschgemachten". Im englischen ist es Präziser und ohne die von ihnen propagierten Dogmen. Vielleicht übersteigt es ihre Fähigkeiten - zu beweisen, dass es Klimawandel nicht bereits vorher gegeben hat. Zur Info: Selbst die Verlautbarung im Englischen sagt etwas völlig anderes. Sie scheinen sich festgefahren zu haben...

Und ja. Dass es den Klimawandel vorher schon gab - beweisen diese Quellen durchaus. Dass dieser vom Menschen ausgelöst wurde? Also Menschgemacht ist? Nicht. Das würde wohl kein Wissenschaftler dieser Welt unterschreiben wollen. Insbesondere, da das NASA Schaubild 700.000 Jahre zurückgeht. Selbst die frühen Ägypter gehen nur 8 bis 10.000 Jahre zurück.

zu 2.)

Hier täuschen Sie sich. Einfluss und Ursache sind zwei verschiedene Dinge. Sollten Sie wissen. Ein hoffentlich brauchbares Beispiel: Nehmen wir an, ein Fußballspieler wird gefoult und bricht sich das Schienbein. Ursache: Das Foul. Häufig können Spieler trotz Foul weiterspielen. Hier jedoch nicht. Das ist der Einfluss auf den Spieler. Dass er sich das Schienbein bricht.

Sehen Sie sich die Nasa-Grafik an. Sie illustriert sehr sehr gut was ich meine. Denke ich. Lohnt sich ehrlich. Es sind die verschiedenen CO/2 Konzentrationen während der vergangenen Eiszeiten zu sehen und die Aktuelle. Hier sieht man - Klimawandel gab es bereits vor dem Menschen. Allerdings die Folge des Menschen? Der CO/2 anstieg in den letzten 50, 60 Jahren ist heftig. Finde ich sehr viel Aussagekräftiger als Dinge wie "80 % der Wissenschaftler". Ehrlich. Meine Vermutung über das Warum? Der Mensch greift sowohl in die Vegetatioin, die Tierwelt ein aber er nutzt auch dauerhaft konserviertes CO2 aus vergangenen Klimaperioden (in Form von Öl, Kohle und dergleichen. Aber pssst. Auch wieder eine Annahme von mir. Ich habe mich nicht tiefgenug mit Hintergründen Beschäftigt.

Sonst hätten Sie längst den Sachbeweis gebracht - dass es vor dieser Erderwärmung keine vorangegangene gegeben hat. Genau dass ist im Grunde nötig - um mich zu widerlegen. Trösten Sie sich.

Und nein. Die Diskussion hat definitiv etwas gutes. Eine so gute Grafik wie die von der NASA habe ich bislang nicht finden können.

zu 3.) Lernen sie zu Übersetzen.

"climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities,"

"Die Klimaerwärmung im letzten Jahrhundert erscheint von Menschleichen Aktivitäten ausgelöst zu sein."

Nun. Eine Klimeerwämung (egal wie Stark) ist keine Klimaveränderung (wie Eiszeiten, Wärmeperioden und andere Ereignisse). Ein Klimawandel meint genau diese. Eine Klimaveränderung.

Ist wie mit dem Fußballer, der gefoult wird. Die Klimaveränderung ist das foul. Die Klimaerwärmung ist das gebrochene Schienbein. Nicht alle Fouls (Klimawandel) führen zu gebrochenen Schienbeinen äh deutlich über das Mittel steigende CO2 Werte.

Nur menschverursachte Klimaerwärmung klingt nicht so bedrohlich wie menschgemachter Klimawandel. Sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Dinge. Klimawandel und Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung funktioniert auch in einer Eiszeit. Zwar nicht so gut und so leicht - aber das ist lange, graue Theorie.

Beispielsweise die veränderte Speicherfähigkeit von Wasser für CO2. Mit Kohlensäure (Heimsprudler) können Sie das auch leicht selbst erproben. Heißes Wasser und kaltes Wasser binden völlig unterschiedliche Mengen (beim Sprudler Kohlensäure, beim Meer CO2). Da die Meere wärmer werden - verlieren diese die Speicherfähigkeit auch für CO2. Aber ich bin mir sicher - das werden Sie auch nicht glauben können.

zu 4.) Mag sein. Das mit der Übersetzung bin ich auf Ihre Übersetzung gespannt. Ehrlich. Ich bin neugierig. Ich lerne gerne dazu. Vielleicht auch mit Background Infos. wo ich mich täusche. Ich bin auf die Übersetzung gespannt. Selbst wenn ich nachfragen muss - wieso sie dies und jenes anders übersetzen.

zu 5.) Nun. Wir alle lernen gerne dazu. Ich zumindest. Ein wirklich positives hat die Diskussion auf alle Fälle bereits gebracht. Die Grafik der NASA mit den verschiedenen CO2 Konzentrationen der letzten Jahrhunderttausende - gepaart mit dem Anstieg der Konzentration - insbesondere seit 1950. Die Grafik gefällt mir. Da diese den Anstieg zum einen illustriert. Und zum anderen - dass es bereits vorher Klimaveränderungen gegeben hat (nicht Klimaerwärmung).