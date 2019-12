Auf diesem Bild stimmt was nicht: Sehen Sie es sofort?

Immer wieder kursieren in den sozialen Medien Bilder, die ein kleines Detail enthalten, das die User ratlos zurücklässt. So auch hier. Sehen Sie die Ungereimtheit?

Auf den ersten Blick sieht dieses Foto einer jungen Frau wie ein harmloses Tinder-Profilbild aus. Ein wenig lasziv schaut die Frau in die Kamera. Verspielt knabbert sie an einem Finger. Ein wenig Spitze am Dekolleté rundet das sexy Gesamtbild ab.

Doch etwas stimmt hier ganz und gar nicht, wie der User bemerkt hat, der dieses Bild schon vor Jahren bei Facebook gepostet hat. Er rief das Netz auf, ihm eine Erklärung für das Gesehene zu liefern. Schauen Sie genau hin, fällt Ihnen das auch auf?

Anscheinend ist er nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass die junge Frau offenbar mit einem zusätzlichen Finger gesegnet ist. Beim Durchzählen kommt man zwar auf fünf Finger an der Hand, doch der eine Finger, an dem sie lasziv knabbert, kann unmöglich ihr Daumen sein. Oder doch? Handelt es sich um eine seltsame Fehlstellung? Oder gehört der Finger jemand anderem? Das Bild kursiert schon seit mehr als neun Jahren im Netz.

