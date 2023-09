Familie aus Österreich berichtet von Albtraum-Urlaub – „Tägliche Blutspur im Wasser gehörte schon dazu“

Von: Kai Hartwig

Eigentlich dient ein Urlaub zur Entspannung. Eine österreichische Familie erlebte in Ägypten allerdings anderes. Und schildert katastrophale Zustände.

München/Hurghada – Von einem Urlaub versprechen sich die Menschen in der Regel Erholung. Und tolles Wetter, daher zieht es viele Urlauber in wärmere Gefilde. Wer es sich trotz zum Teil deutlich erhöhter Preise leisten kann, verreist in Länder, die Sonne, Strand und Meer bieten – wie zum Beispiel Ägypten. Doch für eine Familie aus Österreich wurde der Urlaub dort zum Albtraum.

Familie aus Österreich berichtet von Albtraum-Urlaub – „Wir mussten jeden Tag etwas reklamieren“

Dabei hatten die Urlauber aus der Alpenrepublik extra eine 5-Sterne-Unterkunft im beliebten ägyptischen Urlaubsort Hurghada gebucht. Für eine Woche wollte die fünfköpfige Familie dort einfach mal ausspannen, aber es kam anders. Die Bedingungen vor Ort waren offenbar teils katastrophal, wie heute.at berichtete.

Statt 5-Sterne-Luxus zeigten sich demnach Teile der Hotel-Anlage in erbärmlichem Zustand. „Wir mussten jeden Tag etwas reklamieren“, sagte die Mutter der Familie dem österreichischen Portal. Von sieben Pools seien fünf leer oder sehr spärlich mit Wasser bedeckt gewesen. Gerade für die drei kleinen Kinder im Alter von sechs, acht und zehn Jahren eine unschöne Überraschung. „Auf das Wellenbecken, den Infinity-Pool oder den Lazy River hätten sich die Kinder schon sehr gefreut“, meinte der Familienvater. Und auch die vom Hotel angekündigte Kinderbetreuung fiel nach Angaben der Urlauber kurzfristig ins Wasser.

Ägypten-Urlaub wird für Familie zur Tortur – „tägliche Blutspur“ und „schäumende, grüne Suppe“ im Pool

Derweil machten auch die beiden zur Verfügung stehenden Pools keinen guten Eindruck. Der Vater schilderte, dass diese „sehr überfüllt und sehr dreckig“ waren. Das war allerdings noch nicht alles: „Am ärgsten bzw. gefährlichsten war, dass sich die Fliesen lösten. Sehr viele Kinder schnitten sich die Füße an den scharfen Kanten auf. Die tägliche Blutspur im Wasser gehörte schon dazu.“

Ein weiterer Ekel-Faktor laut der Mutter: „Während ich im Pool gelegen bin, hat der Poolboy den Dreck von Boden und den Fliesen in den Pool gewischt. Neben mir schwamm dann eine schäumende, grüne Suppe – ich bin sofort duschen gegangen.“

Ekel-Alarm in ägyptischem 5-Sterne-Hotel – „Der Boden der Zimmer war mit Fäkalien bedeckt“

Besonders sauber präsentierten sich den Angaben der Familie nach auch nicht die Zimmer des 5-Sterne-Hotels. „Von Hygiene war eher wenig zu sehen“, gab die Mutter an. Immerhin sei das Bettzeug sauber gewesen. Im Hotel berichtete eine Familie aus Deutschland den Österreichern jedoch, dass bei ihnen das Klo übergelaufen sei und im gesamten Erdgeschoss Chaos verursachte. „Der Boden der Zimmer war mit Fäkalien bedeckt“, meinte der österreichische Familienvater zu den Schilderungen der Deutschen.

