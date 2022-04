Polizei in den USA kommt mutmaßlichem Serienmörder nach mehr als 30 Jahren auf die Spur

Von: Stella Henrich

Ein Abgleich genetischer Daten liefert Beweise bei der DNA-Analyse. © imago

Die Polizei in den USA hat nach mehr als 30 Jahren einen mutmaßlichen Täter in einer Mordserie identifiziert. Ein DNA-Abgleich brachte sie auf seine Spur.

Bayern − Die Polizei in den USA hat nach mehr als 30 Jahren einen Verdächtigen in einer Mordserie identifiziert. Der bereits im Jahr 2013 verstorbene Mann soll zwischen 1987 und 1989 drei Frauen in den US-Bundesstaaten Kentucky und Indiana ermordet haben, wie die dpa Bezug nehmend auf die Pressemeldung der lokalen Polizei jetzt mitteilt. Eine vierte Frau sei 1990 in Indiana vom mutmaßlichen Täter vergewaltigt worden. Die Polizei suchte Jahrzehnte lang nach dem sogenannten I-65-Mörder - die Morde ereigneten sich entlang der Interstate 65 in verschiedenen Motels.

Nach Angaben der Polizei in Indianapolis hat Ahnenforschung zur Identifikation des Verdächtigen in diesem Cold Case geführt. Dabei seien DNA-Spuren bei Plattformen für Ahnenforschung hochgeladen worden, um mithilfe von Verwandten den Täter zu finden. Dadurch konnte eine Übereinstimmung zwischen dem mutmaßlichen Täter und einem Verwandten hergestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der im Alter von 68 Jahren in Iowa gestorbene Mann der Täter sei, betrage 99 Prozent, zitiert dpa die US-Behörde weiter.

Spurensuche: Täter hatte umfangreiches Vorstrafenregister

Den Polizei-Angaben nach hatte der Mann ein umfangreiches Vorstrafenregister und zwischen 1963 und 1998 zahlreiche Verbrechen begangen. Die Tochter einer der getöteten Frauen äußerte sich erleichtert darüber, dass der Fall nach einem so langen Zeitraum abschließend für alle, die all die Jahre unter diesem Verbrechen gelitten hätten, aufgeklärt werden konnte.

Auch hierzulande beschäftigen sich Menschen mit Ahnenforschung, um persönliche Geschichten über die eigene Familie zu erforschen und nutzen dazu Unterlagen aus Archiven für ihre Recherche. (dpa/FBI Indianapolis)