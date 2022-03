Fallas: Valencia feiert 2022 wieder sein berühmtes Frühlingsfest

Von: Judith Finsterbusch

Bei den Fallas in Valencia geht es bunt zu - die Figuren sind riesig und ziehen Politik, Gesellschaft und Aktuelles durch den Kakao. © Jorge Gil/dpa

Nach zweijähriger Corona-Pause kann Valencia 2022 wieder sein buntes Fallas-Fest feiern. Die riesigen Figuren werden dieser Tage aufgestellt. Welche einen Besuch lohnen, verrät dieser Artikel:

Valencia - 2020 mussten die berühmten Fallas in Valencia wegen Corona ganz ausfallen, 2021 konnten sie mit abgespecktem Programm zwar wieder stattfinden - allerdings im September. Jetzt, 2022, feiert die Stadt an Spaniens Mittelmeerküste ihr buntes Frühlingsfest endlich wieder in gewohnter Form. Welche Höhepunkte das Fallas-Programm 2022 bereithält und welche Figuren einen Besuch lohnen, verrät costanachrichten.com.

Im Laufe dieser Woche werden in ganz Valencia die quietschbunten Fallas-Figuren aufgestellt. Nicht nur tausende Besucher, die in der Stadt erwartet werden, schauen sich die Pappmaché-Figuren dann an. Auch eine Jury bewertet sie - und wählt die Figuren aus, die am Samstag, 19. März, nicht in Flammen aufgehen werden.